PlayStation 6: questa è la data di lancio più plausibile

Con l’attesa Nintendo Switch 2 ormai alle porte, in molti si stanno chiedendo quando toccherà a Sony fare la sua mossa e svelare la tanto chiacchierata PlayStation 6. Le voci si rincorrono, ma un insider con una buona conoscenza del settore sembra avere le idee piuttosto chiare su quando potremmo finalmente vedere la nuova console.

Le console durano di più: ecco perché la PS6 potrebbe tardare

Stando alle parole di Shuhei Yoshida, ex capo di SIE Worldwide Studios, la PlayStation 6 non arriverà prima del 2028. C’è stato un cambiamento molto importante nel mondo del consolle che ha portato ad un allungamento del ciclo di vita di queste ultime.

Basta guardare alla generazione attuale: la PS4, lanciata nel 2013, è stata seguita dalla PS5 solo nel 2020. Se lo stesso schema si ripetesse, la PS6 potrebbe arrivare nel 2027, ma Yoshida crede che questa data sia troppo ottimistica. Il motivo starebbe tutto nella pandemia causata dal COVID. Questa avrebbe infatti rallentato la produzione della PS5, e la crisi globale dei chip ha complicato le cose ancor di più. Oltre a tutto ciò, anche Microsoft sembra avere nei suoi programmi il lancio della sua prossima Xbox solo nel 2028 Anche questo lascia presagire che l’intero settore stia prendendo fiato prima di svelare le nuove generazioni.

La PS6 è già in lavorazione (forse)

Manca ancora tanto tempo, ma a quanto pare in casa Sony tutto sarebbe già partito per il progetto. Stando alle ultime indiscrezioni, l’azienda avrebbe completato anche il design del chip, programmando peraltro anche il passaggio alla prossima fase. Ovviamente da qui non bisogna evincere che il progetto del consolle sia vicino.

Anzi, si parla addirittura della possibilità che Sony stia pensando a due versioni della PS6: una standard e un modello più economico o portatile. Un’idea che potrebbe rivoluzionare il concetto tradizionale di console domestica.

Yoshida ha anche riflettuto sullo stato attuale dell’industria videoludica, definendo l’entusiasmo post-pandemia una sorta di “reazione eccessiva”. Le aziende hanno spinto troppo forte subito dopo il COVID, per poi trovarsi a ridimensionare le aspettative. Questo spiegherebbe perché Sony non ha alcuna fretta di lanciare la PS6 e sta prendendo il tempo necessario per fare le cose al meglio.