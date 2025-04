Samsung, One UI 7: il rilascio riparte anche per Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

C’era stata un’improvvisa battuta d’arresto per la distribuzione della nuova versione dell’interfaccia di Samsung, la One UI 7. Tutto è ripreso però in maniera rapida e per quasi tutti i dispositivi, tra cui anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold SE. Qualcuno credeva, come era stato detto, che l’aggiornamento fosse stato interrotto solo per i modelli della gamma Galaxy S24 per poi scoprire invece che c’erano anche altri dispositivi coinvolti. Il problema è stato attribuito alla prima build diffusa.

In Corea del Sud, alcuni utenti dei pieghevoli stanno già ricevendo una nuova versione correttiva del firmware One UI 7.0, sviluppata per risolvere i bug presenti nel primo rilascio. L’aggiornamento è basato su Android 15 ed è destinato ad arrivare presto anche in altri mercati, Italia inclusa.

Controllo aggiornamento e tempistiche: la One UI 7 sta arrivando per tutti

Chi ha già installato la versione iniziale potrebbe ricevere la nuova build come aggiornamento correttivo. Per verificare la disponibilità basta accedere a Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Samsung conferma che la versione ora in distribuzione è stabile e pronta per un rilascio più ampio.

L’azienda aveva promesso di completare il rollout di One UI 7 per i dispositivi di punta entro aprile, ma a causa del ritardo, alcuni utenti potrebbero riceverlo solo a maggio. Lo stesso mese vedrà anche l’arrivo dell’aggiornamento per dispositivi meno recenti, come Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e modelli di fascia media come Galaxy A55 e Galaxy A56. C’è dunque tanta attesa veramente per tutti.

Un aggiornamento atteso da tutti gli utenti Samsung (compatibili)

One UI 7 porta con sé una serie di miglioramenti grafici, funzionalità di personalizzazione più avanzate e una maggiore integrazione con Android 15, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e ricca. L’arrivo sui pieghevoli di ultima generazione rappresenta un passo importante, soprattutto per chi attendeva un fix ai problemi della release iniziale.