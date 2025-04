Samsung Galaxy S25, ecco lo sconto migliore di OGGI su Amazon

Un risparmio davvero più unico che raro per gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy S25 oggi, infatti la promozione disponibile su Amazon ne abbassa fortemente la spesa da sostenere, permettendo l’accesso a tutti coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo.

Lo smartphone risulta essere caratterizzato da una serie di specifiche di altissimo livello, precisamente parliamo di un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, tecnologia Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, alle cui spalle troviamo comunque protezione Gorilla Glass Victus 2, oltre 16 milioni di colori e 416 ppi. Il processore non può che essere l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con GPU Adreno 830, ed una configurazione variabile in relazione alla variante che viene selezionata in fase d’acquisto.

Samsung Galaxy S25: la promozione con lo sconto migliore di oggi

Samsung Galaxy S25 è in vendita su Amazon con un prezzo davvero molto conveniente, a piena disposizione di ogni singolo consumatore in Italia, la promozione disponibile oggi, infatti, non solo abbassa il livello di spesa da 989 euro a soli 799 euro (con uno sconto effettivo del 19%), ma lo riduce ulteriormente di 100 euro, nel momento in cui l’utente andrà effettivamente ad applicare il coupon che è presente direttamente in pagina. Ordinatelo subito collegandovi al seguente link.

Lo smartphone può essere vostro con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, oltre al suo essere completamente sbrandizzato (meglio definito no brand). Il comparto fotografico resta essere di altissimo profilo, se pensate che nella parte posteriore sono disponibili tre sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 12 megapixel, ed uno zoom ottico 3X da 10 megapixel, tutti coordinati per riuscire a scattare istantanee di altissima qualità.