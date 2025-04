Ho. mobile: con questa offerta zero preoccupazioni per sempre

Al giorno d’oggi, avere a disposizione dati, minuti ed SMS in quantità risulta a dir poco essenziale per poter godere di un’esperienza d’uso del nostro smartphone che sia soddisfacente e al tempo stesso priva di preoccupazioni, tutti noi infatti almeno una volta da quando abbiamo comperato il nostro primo smartphone, abbiamo controllato di avere abbastanza dati disponibili per poter portare avanti le operazioni della nostra giornata, dunque scegliere una promozione che ci permetta di avere tutto ciò nelle quantità più adatte alle nostre esigenze risulta a dir poco indispensabile, fortunatamente in Italia il mercato della telefonia di consumo garantisce cataloghi di offerte davvero variegati e ricchi di possibilità pensate per venire incontro sia ai desideri della community che alle necessità da un punto di vista economico, tra i vari provider uno sicuramente autorevole che può essere un punto di riferimento è ho mobile.

Attualmente sul suo sito ufficiale è disponibile una nuova promozione che fa del proprio punto di forza il prezzo e il quantitativo di giga inclusi, scopriamo insieme che cosa offre questa offerta.

Una super promo

La promozione in questione garantisce a chi decide di attivarla pagando solamente 9,99 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, c’è solo un piccolo dettaglio a cui prestare attenzione però, il costo di attivazione sarà di solo 2,99 € ma se siete degli utenti che effettuano la portabilità del vostro numero da un operatore virtuale che deve essere necessariamente presente all’interno di una lista di operatori supportati, tale lista è consultabile nella pagina ufficiale promozione, in caso contrario invece dovrete pagare un costo di attivazione di 29,90 €.

Prima di procedere, dunque assicuratevi rispettare questo piccolo requisito e poi potrete effettuare tranquillamente l’attivazione online senza nessun tipo di problema, tra l’altro, potrete scegliere se attivare una SIM fisica oppure una eSIM.