McMurtry Spéirling polverizza il record sul Circuito di Top Gear

La McMurtry Spéirling è una vettura molto particolare che continua ad entusiasmare gli appassionati del settore automotive. Dopo aver fatto segnare il nuovo record nella Timed Shootout del Goodwood Festival of Speed nel 2022, la supercar elettrica ha stabilito un nuovo primato.

Questa volta, la piccola fan-car ha polverizzato tutti i record del Circuito di Top Gear. La vettura guidata da The Stig ha percorso le curve del tracciato in 55.9 secondi. Si tratta di un tempo che, di fatto, risulta di oltre 13 secondi più veloce del precedente primato per le vetture stradali che apparteneva alla Aston Martin Valkyrie.

Tuttavia, non si tratta dell’unico record battuto stando a quanto rilevato dai colleghi di Top Gear. Infatti, il tempo sul giro registrato è il più veloce in assoluto nella storia della testata. Dopo oltre 20 anni, cade anche il record stabilito dalla Renault R24, una monoposto che ha corso nel Campionato di Formula 1 nel 2004.

McMurtry Spéirling, la supercar elettrica da oltre 1.000 CV ha stabilito il nuovo record assoluto sul Circuito di Top Gear

La Renault R24 di Fernando Alonso e Jarno Trulli, guidata sempre da The Stig, deteneva il precedente record con un tempo di 59 secondi. La McMurtry Spéirling è riuscita ad abbassare questo limite di quasi tre secondi.

Per risultare così veloce e agile tra le curve del Circuito di Top Gear, la vettura elettrica non è semplicemente potente. Il powertrain elettrico sviluppa 745 kW pari ad oltre 1.013 CV e consente uno scatto da zero a 100 km/h in appena 1.5 secondi.

Tuttavia, il segreto della vettura è la sua particolare aerodinamica.Al di sotto della vettura sono presenti due ventole che hanno il compito di aspirare l’aria e incollare la vettura all’asfalto. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, la McMurtry Spéirling è in grado di generare un carico aerodinamico superiore ai 2.000 kg. Tale spinta verticale consente di raggiungere velocità in curva che tutte le altre vetture non potrebbero permettersi senza uscire di strada.