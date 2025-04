Aston Martin Valkyrie batte il record sul circuito di Top Gear: è l’auto di produzione più veloce

Aston Martin

La Aston Martin Valkyrie ha segnato un nuovo record sul circuito di Top Gear, diventando ufficialmente l’auto di produzione più veloce a girare sulla pista britannica utilizzata dallo show televisivo. Il tempo registrato è di 1 minuto e 11,146 secondi, un risultato che le permette di superare la Mercedes-AMG One, precedente detentrice del primato.

Un giro da record per la hypercar ibrida

Il test è stato effettuato con una Valkyrie in versione omologata per uso stradale, con specifiche tecniche identiche a quelle disponibili ai clienti. La vettura è dotata di motore V12 6.5 aspirato, sviluppato da Cosworth, accoppiato a un sistema ibrido elettrico. La potenza complessiva supera i 1.150 CV, e il peso contenuto permette di ottenere prestazioni da pista in un’auto stradale.

Il record è stato stabilito da un pilota professionista di Top Gear, in condizioni di pista asciutta. La Valkyrie ha completato il giro con una velocità media superiore a quella ottenuta da qualsiasi altra vettura omologata testata sullo stesso tracciato.

Superata la Mercedes-AMG One

Il precedente record apparteneva alla Mercedes-AMG One, che aveva fermato il cronometro a 1:12,1. Con il tempo di 1:11,146, la Aston Martin Valkyrie ha migliorato il riferimento di circa un secondo netto, un margine significativo su una pista così tecnica e compatta.

Il risultato conferma le potenzialità dinamiche estreme della hypercar inglese, frutto di un progetto che ha coinvolto Red Bull Advanced Technologies e che ha richiesto anni di sviluppo. L’aerodinamica attiva, il telaio in fibra di carbonio e il sistema ibrido da competizione permettono alla Valkyrie di offrire prestazioni prossime a quelle di una monoposto di Formula 1, pur essendo un’auto immatricolata.

Produzione limitata e prezzo elevato

La Valkyrie è prodotta in serie molto limitata, con solo 150 esemplari previsti per la versione coupé. Il prezzo supera i 3 milioni di euro, e ogni unità è costruita artigianalmente. Il modello è omologato per la strada, ma include soluzioni tecniche da vettura da corsa, come le sospensioni push-rod, l’abitacolo minimalista e il volante multifunzione con display integrato.