1Mobile lancia Speed 5G 200 Limited Edition, un’offerta 5G che punta in alto

Con l’obiettivo di attrarre nuovi clienti, 1Mobile ha annunciato l’arrivo della “Speed 5G 200 Limited Edition”. Di cosa si tratta? Di una promozione pensata per chi desidera passare a un nuovo operatore mantenendo costi contenuti e alte prestazioni. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero o attivano una nuova SIM entro il 30 aprile 2025. Il primo mese ha un costo promozionale di soli 5€, mentre dal secondo il canone mensile sarà di 7,99€. In cambio si ricevono 200GB di navigazione in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS.

1Mobile: condizioni d’uso, compatibilità dei dispositivi e gestione del piano, tutti i dettagli

Chi proviene da qualsiasi operatore ha diritto all’attivazione gratuita. Mentre chi sceglie un nuovo numero 1Mobile dovrà sostenere un costo una tantum di 5 euro. I servizi vengono erogati su rete Vodafone, sinonimo di copertura su larga scala e velocità elevate. I Giga inclusi sono validi anche per la navigazione nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto della normativa comunitaria. Però se non vengono rispettati alcuni requisiti tecnici, il dispositivo si connetterà automaticamente alla rete 4G. In caso di esaurimento dei Giga, la navigazione verrà interrotta. Sarà poi possibile acquistare pacchetti aggiuntivi o riattivare l’offerta tramite l’app ufficiale o l’area riservata del sito.

È importante sapere che l’offerta si rinnova ogni mese e che il traffico non utilizzato non può essere trasferito al mese successivo. In caso di credito insufficiente, il piano resta attivo ma inutilizzabile finché non viene effettuata una ricarica. Dopo due rinnovi consecutivi non saldati, l’opzione viene sospesa. L’utente può comunque disattivare l’offerta in qualsiasi momento, mantenendo fino alla scadenza i benefici ancora attivi. La promozione è compatibile con altri servizi “Extra” e può essere convertita nella versione natalizia, con un contributo aggiuntivo.

Da segnalare alcune limitazioni. I dispositivi Blackberry con sistema operativo proprietario, e alcuni modelli di marchi come Wiko o Brondi, potrebbero non supportare correttamente i servizi di rete. In questi casi, 1Mobile non risponde di eventuali malfunzionamenti. Per evitare addebiti extra, chi effettua la portabilità dovrà completarla entro 30 giorni. Tutte le informazioni e i dettagli tecnici sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.