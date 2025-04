Oppo K12s, ultimi teaser primadel debutto ufficiale

Il produttore tech Oppo sta per ampliare la famiglia di smartphone Oppo K12. In particolare, l’azienda terrà a breve un importante evento durante il quale sarà annunciato in veste ufficiale il nuovo Oppo K12s. L’evento si terrà dopo domani, ovvero il prossimo 22 aprile 2025. Nonostante manchi dunque pochissimo, l’azienda ha pubblicato in rete delle nuove immagini teaser con cui ha rivelato numerose caratteristiche.

Oppo K12s sta per arrivare sul mercato , ecco alcune delle sue caratteristiche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha pubblicato in rete numerosi teaser riguardanti il suo prossimo smartphone di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo K12s, il quale sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato durante un evento che si terrà il prossimo 22 aprile 2025. L’azienda ha dunque rivelato gran parte delle sue caratteristiche tecniche tramite i teaser.

Secondo quanto rivelato, il nuovo device dell’azienda sarà un mostro dal punto di vista dell’autonomia. A bordo, infatti, sembra che sarà presente una batteria davvero esagerata. La capienza sarà pari ad addirittura 7000 mah. Nonostante l’enorme capienza, i tempi di ricarica non dovrebbero essere eccessivi, dato che lo smartphone supporterà a ricarica rapida da 80W. Oltre a questo, l’azienda ha rivelato anche il suo look e le colorazioni ufficiali. Queste saranno tre , ovvero White, Purple e Black.

Sul retro in alto a sinistra sarà collocato il modulo fotografico principale. Quest’ultimo sarà composto da un sensore fotografico principale da 50 MP e da un sensore ausiliario da 2 MP. Sul fronte ci sarà invece una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP. Questa sarà collocata in un foro centrale. Il display sarà invece un pannello con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con al suo interno integrato un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo. Le prestazioni saranno invece affidate al soc Snapdragon 6 Gen 4.