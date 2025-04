Copilot Vision sbarca su Microsoft Edge per tutti gli utenti

Microsoft amplia l’accesso alle sue tecnologie di intelligenza artificiale. Grazie a una decisione, l’azienda ha reso disponibile a tutti gli utenti di Edge la funzione Copilot Vision. Dapprima infatti era riservata ai soli abbonati al servizio Copilot Pro. Il cambiamento è importante data la sua enorme potenzialità. Ossia la possibilità di interagire in modo dinamico e intelligente con i contenuti delle pagine web in tempo reale.

Interazioni smart e privacy al centro della nuova esperienza Microsoft

Copilot Vision trasforma l’esperienza di navigazione. Una volta attivato, basta cliccare sull’icona del microfono per porre domande direttamente sulla pagina visualizzata. Che si tratti di informazioni su un prodotto visto su Amazon, di curiosità su una voce Wikipedia o di consigli mentre si pianifica un viaggio su Tripadvisor, Copilot Vision è progettato per offrire risposte mirate in pochi secondi. È un approccio mai visto creato per semplificare l’accesso all’informazione digitale e rendere il web più interattivo e immediato.

L’assistente, per adesso, funziona solo su un numero ridotto di siti. Sono esclusi quelli protetti da abbonamento, da credenziali o contenenti dati personali. Una scelta precisa, pensata per proteggere la sicurezza degli utenti. Microsoft sottolinea che Copilot Vision funziona esclusivamente su base volontaria, previa attivazione dell’utente. Inoltre, nessuna informazione viene memorizzata: né immagini, né testi, né audio o registrazioni delle interazioni. Questa trasparenza vuole rafforzare il rapporto di fiducia tra utenti e tecnologie AI.

L’espansione di Copilot Vision sul browser arriva in parallelo all’integrazione della stessa funzione nell’app Copilot per dispositivi mobili. In questo caso, lo smartphone diventa un vero strumento di dialogo visivo con l’AI: basta inquadrare l’ambiente con la fotocamera per ricevere spiegazioni o suggerimenti. Anche la nuova versione di Copilot per Windows, disponibile per ora solo agli utenti del programma Insider, supporterà Vision. Presto si potrà condividere qualsiasi finestra del computer per ricevere spiegazioni contestuali in tempo reale.