Copilot: come attivare l’AI di Microsoft sul Windows

Nonostante i chatbot basati sull’intelligenza artificiale siano al giorno d’oggi numerosi, tra le soluzioni AI preferite dagli utenti c’è proprio Copilot. Se siete invece tra coloro che non hanno ancora utilizzato questo strumento realizzato da Microsoft, è giunto il momento di cogliere l’occasione per sfruttare al meglio tutte le funzionalità che mette a disposizione.

Se non vedere dunque l’ora di scoprire tutte le funzionalità non vi resta che accedere all’innovativo chatbot direttamente tramite Windows così da poter ottimizzare in ogni istante l’efficienza dei compiti di routine ma anche progetti destinati all’ambito lavorativo. Scopriamo in questo nuovo articolo maggiori dettagli su come attivare Copilot su Windows.

Copilot: come attivarlo su Windows

Perché continuare a utilizzare vecchie soluzioni quando grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie è possibile semplificare e ottimizzare i compiti da portare a termine a lavoro ma anche per effettuare semplici ricerche?

L’obiettivo di Microsoft infatti è stato quello di progettare un sistema innovativo in grado di aiutare gli utenti in tantissime circostanze. Proprio per questo motivo oggi abbiamo deciso di spiegare più nel dettaglio come attivare Copilot su Windows.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, Microsoft ha pensato di mettere a disposizione diverse modalità per poter accedere. Nello specifico, dunque, Copilot può essere utilizzato sia attraverso la funzionalità implementata su Edge che con il widget dedicato a Windows 10 e 11.

La prima modalità, che coinvolge Edge, è sicuramente la più semplice. In questa modalità infatti l’utente deve solamente procedere con l’accesso a Edge e successivamente alla funzione Copilot. Nel secondo caso, invece, l’integrazione a Windows 10 e 11 richiede una procedura differente. Nello specifico, questa funzionalità è disponibile solamente nella versione di anteprima dedicata agli utenti iscritti al programma ma c’è anche un altro modo per utilizzare Copilot su Windows, ovvero creando un collegamento sul desktop tramite tasto destro e immettendo il percorso “microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar”.