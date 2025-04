Hennessey Venom F5 Evolution: la potenza pura del motore V8

La corsa alla supremazia delle hypercar si infiamma come mai. Hennessey, con la sua nuova Venom F5 Evolution, punta a dominare il mondo delle prestazioni estreme. Il segreto? Un motore V8 da 6,6 litri chiamato “Fury”, sviluppato insieme agli ingegneri di Ilmor. Nessun aumento di cilindrata, solo pura ingegneria spinta al limite. Nuovi turbocompressori, pistoni in alluminio ovale, valvole in titanio: dettagli che fanno la differenza. Il risultato è quasi incredibile: 2.058 cavalli di potenza e 1.959 Nm di coppia. Un’accelerazione da brivido: da zero a 322 km/h in soli 10,3 secondi. Un tempo che sfida le leggi della fisica. Davvero si può chiedere di più a un motore termico? Hennessey sembra rispondere con i fatti e con il ruggito furioso della propria creazione.

L’evoluzione aerodinamica di una Hennessey che domina la strada

Una potenza simile va domata. Per questo, l’aerodinamica della Hennessey Venom F5 Evolution è stata completamente rivista. Un nuovo splitter anteriore disegna il profilo dell’auto con tagli netti e decisi. Dietro, un Gurney flap regala stabilità quando la velocità si fa seria. Anche l’assetto è stato trasformato. Le sospensioni adattive permettono di scegliere tra sei modalità di guida. Da “Race” a “Wet”, l’auto cambia anima. È una belva da pista o una GT da viaggio? Dipende solo da chi la guida. E allora, perché scegliere quando si può avere tutto in un’unica vettura? Ogni dettaglio racconta una storia di ricerca e passione. La Hennessey Venom F5 Evolution non è solo bella da guardare: è nata per dominare.

Anche l’abitacolo segue il nuovo spirito Evolution. Hennessey ha pensato a chi vuole usare l’hypercar anche fuori dalla pista. Optional “Touring” permettono di godere del comfort senza rinunciare alla sportività. Più spazio, materiali di pregio, tocchi intelligenti. Perché anche i sogni più estremi hanno bisogno di una pausa. Il pacchetto Evolution costa 285.000 dollari. È disponibile anche per i fortunati che già possiedono una Venom F5. Un prezzo alto? Forse. Ma come si misura il valore dell’esclusività? Come si valuta la perfezione meccanica?Questa non è solo una macchina, è l’espressione della tecnica automobilistica. Hennessey non ha solo spinto i limiti, li ha riscritti.