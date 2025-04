Copilot Vision: opzione AI per l’analisi video

Con il lancio di Copilot Vision, Microsoft introduce un’opzione particolarmente interessante. Una nuova funzione, integrata nell’app Microsoft Copilot per dispositivi Android e iOS, rappresenta un deciso passo avanti. Se prima l’AI di Microsoft si limitava a leggere testi o interpretare contenuti digitali, oggi è in grado di vedere il mondo che ci circonda attraverso la fotocamera dello smartphone. Comprendendolo e interagendo con esso in tempo reale.

In arrivo Copilot Vision: ecco cosa è in grado di fare

Con tale opzione l’intelligenza artificiale è in grado di effettuare compiti estremamente utili. Si tratta di uno strumento che unisce la visione artificiale alla comprensione contestuale, offrendo non solo risposte, ma vere e proprie soluzioni personalizzate. Ad esempio, inquadrando una pianta è possibile sapere se è sana e come integrarla in modo armonioso in casa propria.

Il sistema può essere usato anche per l’educazione, il turismo, la moda e la diagnostica. Uno studente potrebbe usare Copilot Vision per analizzare oggetti storici durante una visita al museo. Un turista potrebbe inquadrare un edificio per scoprirne storia e architettura. Chi lavora nella moda potrebbe usarlo per riconoscere tessuti o suggerire abbinamenti cromatici.

Microsoft ha già annunciato che Copilot Vision sbarcherà presto anche su Windows. Inizialmente per gli utenti del programma Windows Insider. La versione desktop permetterà di analizzare immagini, siti web e qualsiasi contenuto visivo sullo schermo. È importante però non confondere tale funzione con Recall, che salva automaticamente screenshot. Copilot Vision, infatti, risulta molto più dinamico.

Con la nuova funzione, il confine tra assistente virtuale e compagno smart si fa sempre più sottile. L’intelligenza artificiale non è più confinata ai testi o ai comandi vocali. L’AI sta imparando a guardare, capendo gli utenti e aiutandoli ad agire nel mondo reale. Un passo importante che apre la strada a una nuova generazione di interazione uomo-macchina, sempre più fluida, naturale e visivamente consapevole.