Vivo X200 Ultra svelato in un video prima del lancio

A pochi giorni dall’ufficialità, il nuovo Vivo X200 Ultra è già tra le mani di alcuni utenti. A confermarlo è un primo video unboxing apparso online nelle ultime ore. Ha mostrato il dispositivo in due colorazioni: una rossa classica e una variante argentata dal design decisamente più elaborato. Il filmato ha fatto innamorare fin da subito appassionati e addetti ai lavori. Inoltre ha fatto venire ancora di più voglia del debutto ufficiale, fissato per il 21 aprile.

Vivo X200 avrà una scheda tecnica da primo della classe

La colorazione argentata è quella che più ha incuriosito. Secondo alcune voci, questa versione potrebbe essere una collaborazione tra Vivo e Rimowa, il marchio tedesco specializzato in valigeria di lusso. Non è ancora chiaro se questa variante sarà distribuita su larga scala o resterà un’edizione limitata.

Alle indiscrezioni sul design si affiancano anche nuove immagini, tra cui una fotografia che mostra tre delle colorazioni previste per il lancio: nera, arancione e panna. Proprio da questo scatto si nota un altro elemento di rilievo: il modulo fotografico posteriore. Questo appare decisamente sporgente, tanto da raddoppiare quasi lo spessore del dispositivo. Un dettaglio che conferma l’ambizione di Vivo di imporsi come riferimento assoluto nel campo della fotografia su smartphone.

Il comparto tecnico dovrebbe infatti includere sensori realizzati in collaborazione con ZEISS. La fotocamera principale, quella ultra grandangolare e il sensore periscopico offriranno una copertura completa in termini di ottiche. Tutte le lenti saranno supportate da una doppia unità di elaborazione d’immagine, i chip VS1 e VS3 Pro, che promettono prestazioni elevate sia in foto che in video. I filmati potranno essere registrati in 4K fino a 120 fotogrammi al secondo su tutte le lunghezze focali, con un sistema di stabilizzazione ottica avanzata.

A supportare tutto questo ci sarà la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 Elite, già nota per la sua efficienza e potenza. Il display OLED 2K offrirà un refresh rate dinamico fino a 120Hz, garantendo fluidità anche nei contenuti più impegnativi. E infine, un altro dettaglio importante: la batteria da 6.000mAh. Una capacità decisamente sopra la media, pensata per accompagnare lunghe sessioni di utilizzo, anche in ambito professionale.