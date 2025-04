Comet accende la Pasqua con OFFERTE ed una console sorprendente

Oggi è Pasqua e la magia si accende tra colori, sorrisi e una voglia matta di stupirsi. Basta un po’ di fantasia, un pizzico di sorpresa, e tutto diventa possibile. Perché non trasformare questa giornata speciale in un’avventura diversa dal solito? Le uova si aprono, ma quello che salta fuori non è cioccolato. È Super Mario, con il suo mondo incredibile, i salti mozzafiato e le risate condivise. È un gioco dove ogni curva è un’emozione, ogni livello una scoperta, un classico intramontabile che tutti prima o poi devono provare, no? La corsa comincia da Comet, dove la favola incontra la tecnologia. E allora che Pasqua sarebbe senza un piccolo, grande regalo per sé? Magari un device hi-tech pronto a portare chiunque oltre lo schermo, verso mondi tutti da esplorare. C’è infatti una grossa sorpresa con cui illuminare ancor di più questa giornata favolosa.

La corsa inizia con Comet: console e divertimento

Solo Comet offre in anteprima esclusiva la console più attesa dell’anno. Due le proposte, entrambe irresistibili. La più completa? Il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 509,99 €. Un concentrato di energia, pronto a stupire fin dal primo istante. La nuova Switch 2 ha schermo LCD da 7,9 pollici, touchscreen ultra fluido e connessione wireless per sfide globali. E poi c’è Mario Kart World, con derapate, gusci blu e adrenalina senza freni, personaggi senza tempo. Quale preferite?

Chi preferisce solo la console, trova sempre da Comet la Nintendo Switch 2 Nero a 469,99 €. Elegante, potente, dotata di 256 GB di memoria, microfono, HDMI, Ethernet e 2 porte USB. Una base perfetta per ogni avventura videoludica. Comet rende possibile ciò che sembra lontano: il futuro del gaming arriva prima, proprio qui. Due sorprese, un solo punto di partenza: Comet. Un portale segreto che si apre oggi, ma che conduce al 6 giugno, giorno in cui tutto cambierà. Curiosi di scoprire cosa c’è dall’altra parte? Basta un clic qui , basta solo Comet.