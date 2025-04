Esselunga mega sorprese: a Pasqua vivi la magia con offerte strepitose

Pasqua è finalmente arrivata. Le tavole imbandite, i sorrisi dei bambini, il profumo della colomba che invade la casa. In questi momenti, si riscopre il piacere di stare insieme, di condividere il tempo e godere delle piccole cose. Ma tra un brindisi e una fetta di pastiera, sorge un pensiero: non è forse il momento ideale per pensare anche alla propria casa e cambiare quel frigo orrendo? Con le offerte di Esselunga, la risposta viene da sé. Non servono grandi progetti, basta un piccolo cambiamento per fare la differenza. E quando i prezzi sono corti, la voglia di rinnovare diventa irresistibile. Proprio oggi, mentre tutto profuma di festa e di affetto, perché non lasciarsi tentare dalle occasioni su elettrodomestici affidabili e moderni?

Occasioni imperdibili da Esselunga: qualità a prezzi corti

Da Esselunga, la qualità si fa spazio in cucina, bagno e lavanderia. Hai mai desiderato una lavatrice che faccia tutto da sola? Ecco la SAMSUNG Crystal Clean WW90CGC04DTE a soli 449 euro, perfetta per lavaggi efficaci. Se invece serve una capacità maggiore, la SAMSUNG Crystal Clean WW11DG5B25TE soltanto da Esselunga al costo da pazzi di 539 euro è ideale per famiglie numerose. Il freddo non è mai stato così efficiente con il Frigorifero Combinato SAMSUNG RB38C600DSA, disponibile a 599 euro. Se cerchi un’alternativa, il Frigorifero combinato SHARP SJ-FBA09DMXWE è la scelta giusta, con il suo prezzo di 449 euro. Hai poco spazio ma non vuoi rinunciare alla praticità? La Lavatrice CANDY CST 282D2/1-11 a carica dall’alto fa al caso tuo, con soli 399 euro da Esselunga sarà tua.

E per gli amanti del buon vino? La Cantinetta HISENSE RW12D4NWG0 conserva le bottiglie al meglio, a 279 euro. Serve più spazio per conservare tutto? Il Frigorifero side by side DAYA DFA550NV2XE è un gigante della freschezza, da Esselunga a 499 euro. Pasqua è tempo di dolcezza, ma anche di occasioni. Esselunga rende tutto più semplice, pratico e conveniente. Basta un salto in negozio per scoprirlo oppure vai qui sul sito!