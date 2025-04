Un pianeta in orbita verticale riscrive le regole dell’astronomia

Ok, prova a immaginare questa scena: un pianeta, sperduto nello spazio a 120 anni luce da noi, che gira attorno non a una, ma a due stelle. Fin qui tutto già abbastanza spettacolare, ma la cosa davvero folle è come lo fa. Questo pianeta – che gli astronomi hanno chiamato 2M1510 (AB) b – orbita a 90 gradi rispetto al piano delle sue stelle. Cioè, invece di girare “in piano” come fanno tutti i pianeti normali, lui si muove in verticale, come se stesse facendo lo slalom in uno spazio tutto suo. Un po’ anarchico, diciamolo.

Un’orbita fuori dagli schemi e una scoperta mai vista prima

Ma non è finita. Le due stelle attorno a cui ruota non sono nemmeno stelle vere e proprie: sono nane brune, conosciute anche come “stelle mancate”. Perché mancate? Perché non hanno mai acceso il motore: non sono riuscite a diventare stelle vere, quelle che brillano grazie alla fusione nucleare. Sono rimaste in mezzo, troppo grandi per essere pianeti, troppo piccole per essere stelle. Insomma, una compagnia piuttosto stramba per un pianeta che già di per sé non segue le regole.

È la prima volta che si osserva un pianeta del genere in un sistema binario con orbita polare. In passato c’erano stati indizi – dischi di polvere inclinati, strane oscillazioni – ma mai una conferma così chiara. E c’è di più: questa è solo la seconda coppia di nane brune eclissanti mai scoperta. Vuol dire che da qui, dalla Terra, vediamo una delle due passare davanti all’altra a intervalli regolari, proprio come una mini-eclisse cosmica.

Gli astronomi hanno beccato questo sistema mentre analizzavano i dati raccolti dallo spettrografo UVES sul Very Large Telescope in Cile. Si sono accorti che le due nane brune si muovevano in modo un po’ strano, come se qualcosa le stesse tirando da un lato. Quel qualcosa era, appunto, il pianeta con l’orbita ribelle.

In sintesi? Questa scoperta non è solo una chicca per gli appassionati di astronomia, ma una vera e propria finestra su quanto l’universo sappia essere creativo. Pensavamo di conoscere le regole, ma poi arriva un pianeta come questo e ci ricorda che là fuori succedono cose che vanno ben oltre la nostra immaginazione.