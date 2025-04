Apple MacBook Air in FORTE SCONTO su Amazon: -250 euro

Volete acquistare l’Apple MacBook Air ma non avete mai avuto il coraggio, o la possibilità economica? ebbene in questi giorni vi attende una promozione più unica che rara su Amazon, con la quale riuscire a mettere le mani su un prodotto davvero molto richiesto ed apprezzato da parte del pubblico.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2025, il prodotto presenta un display Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, uno dei migliori attualmente in circolazione per livello di dettaglio e qualità generale, affiancato dal nuovissimo processore Apple M4, con la conseguente configurazione che prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. La colorazione attualmente in promozione è l’Argento, una delle più iconiche e tratto distintivo di tutti i prodotti dell’azienda stessa.

Apple MacBook Air è in sconto oggi su Amazon

L’acquisto di Apple MacBook Air non richiede un esborso particolarmente elevato, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un risparmio che riduce di circa 250 euro il valore iniziale del prodotto stesso, che ricordiamo era di 1249 euro. Il consumatore, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare nel periodo, andrà a spendere solamente 1099 euro, per il suo acquisto con garanzia di 24 mesi e consegna a domicilio gratuita. Ordinatelo premendo questo link.

Uno dei punti di forza dei prodotti Apple è sicuramente l’autonomia, difatti questo notebook riesce a garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo, offrendo allo stesso tempo performance incredibili in ogni ambito effettivo di utilizzo. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, favorendo di non poco la fruizione in mobilità, con anche una buona connettività fisica: due porte Thunderbolt 4, il jack per le cuffie da 3,5mm, il WiFi 6E ed anche il pieno supporto al bluetooth 5.3.