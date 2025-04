Xiaomi TV A Pro 2026: diffusi i prezzi per il lancio europeo

Con l’arrivo della nuova Xiaomi TV A Pro 2026, il panorama delle smart TV in Europa si arricchisce. Ciò grazie ad un’opzione altamente competitiva. Quest’ultima è pensata per chi desidera qualità, prestazioni e design. Tutto in un unico dispositivo. Presentata ufficialmente alla fine del mese scorso, la nuova serie si rivolge agli utenti più esigenti. L’azienda propone tre varianti. Con pannelli da 55, 65 e 75pollici. Il punto forte della Xiaomi TV A Pro 2026 è il pannello QLED 4K. Con risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel. Il dispositivo presenta supporto a HDR10+, HLG. Con copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3. Il tutto con capacità di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori. Elementi che contribuiscono a creare un’esperienza visiva vivace e realistica. A completare il quadro ci sono angoli di visione di 178°.

Xiaomi presenta i suoi nuovi modelli TV A Pro 2026

Il dispositivo presenta un processore quad-core. Cortex A55, GPU Mali-G52, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. A livello di connettività, Xiaomi ha introdotto tre porte HDMI (una con eARC e ALLM). Una USB 2.0 e una porta Ethernet. E non è tutto. I televisori presentano le connessioni Bluetooth 5.0 e WiFi dual-band. A ciò si unisce un’uscita audio ottica e slot CI+. Elementi che rendono la TV adatta a ogni esigenza.

I gamer troveranno interessante la modalità Game Boost. Quest’ultima è stata pensata per offrire prestazioni ottimali durante il gioco. Con refresh rate a 120 Hz a 1080p tramite HDMI. L’audio è curato con due altoparlanti da 10 W ciascuno. Mentre il supporto a Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X assicura un suono potente e avvolgente. La parte software è affidata a Google TV. Gli utenti potranno installare migliaia di app. Potranno utilizzare Assistant e sfruttare Chromecast per lo streaming da dispositivi mobili. Inoltre, sarà possibile anche collegarsi tramite Apple AirPlay o Miracast.

Al momento è disponibile in Germania, Paesi Bassi e Svezia. Il nuovo dispositivo offerto da Xiaomi parte da 479 euro per il modello da 55 pollici. Si passa a 649 euro per quello da 65 pollici. E arriva a 849 euro per il 75 pollici. Non resta che attendere e scoprire quando la TV arriverà in Italia.