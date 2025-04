Xiaomi aggiorna 116 dispositivi a HyperOS: rollout completato in 6 mesi

Xiaomi

Xiaomi ha ufficialmente concluso il rollout dell’interfaccia HyperOS su ben 116 dispositivi, tra smartphone, tablet e modelli del brand Redmi. L’aggiornamento, avviato sei mesi fa, ha interessato otto regioni globali, Italia inclusa. Il traguardo evidenzia un ritmo di distribuzione raro nel settore e consolida l’impegno del marchio nel fornire supporto software rapido e su larga scala.

Un rollout su scala mondiale

La distribuzione dell’aggiornamento ha coperto Europa, America Latina, Sud-Est Asiatico, Medio Oriente, Africa, e altre aree strategiche. In Italia, numerosi dispositivi hanno già ricevuto HyperOS 1.0, mentre altri modelli passeranno direttamente alla versione 2.0, attesa nella seconda metà del 2025. L’interfaccia, basata su Android 14, è stata progettata per offrire fluidità, ottimizzazione dei consumi e un’integrazione più stretta con l’ecosistema Xiaomi.

La lista dei 116 modelli aggiornati include tutte le linee principali: Xiaomi 13 e 13T, Redmi Note 12, Xiaomi Pad 6, e molti altri. Anche dispositivi più datati come Redmi Note 11 hanno ricevuto l’aggiornamento, a conferma dell’attenzione al ciclo di vita esteso dei prodotti. Confrontando i dati, Xiaomi ha superato la maggior parte dei competitor in termini di copertura e velocità di rilascio.

Il nuovo sistema operativo punta a ridurre l’occupazione di memoria, migliorare le prestazioni e offrire un’interfaccia più leggera e coerente tra dispositivi diversi. Grazie alla base modulare, HyperOS è compatibile anche con dispositivi IoT, smart home e mobilità elettrica del brand. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una piattaforma software unificata, in grado di far dialogare smartphone, tablet, wearable e altri device in modo fluido.

Sfida ai competitor

Con il rollout completato in sei mesi, Xiaomi si posiziona come uno dei produttori più rapidi nell’adozione di una nuova interfaccia proprietaria su vasta scala. Una strategia che aumenta la fidelizzazione degli utenti e alza l’asticella per i principali rivali nel settore Android. Il vostro dispositivo Xiaomi dovrebbe aggiornarsi a breve: restate connessi con noi per saperne di più.