Android offre app e giochi a pagamento gratis: l’offerta del Play Store

Gli utenti Android sono sempre alla ricerca di quel titolo del Play Store che potrebbe svoltare la loro giornata o magari una qualsiasi operazione che compiono giornalmente. Esistono all’interno del market di Google tantissimi giochi e tantissime applicazioni utili in questo senso, ma spesso si rivelano a pagamento. È proprio per questo motivo che quando capitano occasioni importanti, bisogna sfruttarle appieno, portando a casa tutto ciò che si para sul proprio percorso.

Oggi ad esempio coloro che possiedono un dispositivo Android possono scaricare in maniera gratuita alcuni giochi ed alcune applicazioni presenti nel Play Store di Google. Attenzione però: non si tratta di titoli che di base sono gratuiti, ma di contenuti in genere a pagamento che solo per qualche giorno addirittura per qualche ora risulteranno gratis. Chiaramente tutto ciò potrebbe finire da un momento all’altro ed è per questo che il nostro consiglio è quello di fare quanto prima possibile onde evitare brutte sorprese. Non ci sono requisiti da rispettare se non quello di avere un dispositivo Android e di avere un account Google per l’accesso al Play Store.

Android: il Play Store regala ancora una volta titoli a pagamento in maniera gratuita a tutti

La giornata passa velocemente e beccare al volo gli attimi fuggenti può essere fondamentale, soprattutto se oggi siete utenti Android. All’interno del Play Store di Google compaiono oggi titoli a pagamento da poter scaricare gratis, una vera e propria rarità che si rivela fondamentale per chi ama questo mondo fatto di possibilità di vario genere.

Fare presto significherebbe anticipare tanti altri utenti e dunque evitare che Google possa portare di nuovo a pagamento quei contenuti tanto ambiti. In basso trovate la lista completa che mostra i link diretti al Play Store per il download: