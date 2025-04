Esselunga: Tech da sogno ora per voi in MEGA PROMOZIONE

Avete presente La Fabbrica di Cioccolato? Quei bambini, la suspense, le sorprese dietro ogni angolo. Ora immaginate quella magia ma tra le corsie di Esselunga. Pasqua è domani, e la voglia di dolcezza è alle stelle. E se invece delle uova, ci fossero gadget tech dentro ogni scatola? Avanzate con il carrello come se fosse una navicella spaziale. Ogni scaffale, una galassia. Ogni offerta, un pianeta da esplorare. Vi sentite protagonisti, pronti a concedervi qualcosa di speciale. Dopo mesi di “no dai, non mi serve”, è ora di dire “sì, me lo merito!”. Perché Esselunga non è solo il tempio del gusto. È anche il vostro nuovo universo hi-tech. Vi farà battere il cuore come quando da piccoli trovavate la sorpresa nell’uovo di Pasqua. Solo che stavolta la sorpresa si connette al Wi-Fi!

Il vostro bottino tech da Esselunga

Che ne dite di un nuovo compagno musicale? Gli Apple AirPods 4ª generazione vi aspettano solo ovviamente da Esselunga a 169 euro. Suono nitido, libertà totale. Ma se volete qualcosa di davvero originale, c’è il Giradischi valigia Medion Life E65799 a 28,99 euro. Stile retrò, emozioni autentiche. Per gli amanti della salute, il Fitness Tracker SBS Beat Air a soli 19,99 euro tiene il passo con voi. È piccolo ma instancabile. E in cucina? La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max EZ2453, da Esselunga a pochissimo, soltanto 69,99 euro, è l’alleata perfetta per piatti leggeri e gustosi.

Serve uno smartphone? Il brillante Samsung Galaxy A25 5G è vostro a 198 euro, solo da Esselunga. Volete una scelta ancora più smart? Il Xiaomi Redmi 14C è leggero, veloce, economico: 128 euro. Oppure puntate in alto con il nuovissimo Apple iPhone 16, potenza e stile a 819 euro. E per le vostre serate da serie TV? La TV Samsung LED 55’’ Serie 7 è un sogno a 389 euro. Preferite qualcosa di più compatto? La LG LED 32LQ63006LA è perfetta da Esselunga esclusivamente a 179 euro. Da Esselunga, ogni angolo è un’avventura, anche sul sito, correte qui per esplorarlo.