Whatsapp: attenti alla nuova super truffa

In questi ultimi tempi a quanto pare nemmeno WhatsApp è un territorio sicuro per quanto riguarda il web, gli utenti infatti ci stanno segnalando la circolazione di numerose truffe tra le quali ne spicca una particolarmente pericolosa e che sta colpendo nello specifico gli utenti italiani, si tratta di base dell’ennesima truffa online che punta a ingannare la vittima per portarla in errore e a far trapelare Informazioni sensibili sulla propria persona, i truffatori però non solamente usano WhatsApp, che consente di entrare in contatto con una platea di utenti molto più ampia, nello specifico stanno utilizzando anche le videochiamate disponibili sulla piattaforma, paradossalmente i truffatori hanno capito che utilizzare le videochiamate aumenta in maniera importante le probabilità di successo.

Numerosi utenti e soprattutto quelli italiani stanno dunque accusando la circolazione di questa nuova truffa che sta creando davvero molti problemi, cerchiamo di vedere come funziona nel dettaglio in modo da poterla riconoscere ed evitare il pericolo quando si parla davanti ai nostri occhi.

Truffa per svuotare il conto

La truffa in questione si presenta agli occhi degli utenti come un messaggio direttamente dalla loro banca che li avvisa della necessità di consegnare una comunicazione di primaria importanza e urgenza, tale comunicazione però per essere consegnata deve essere recapitata tramite video chiamata, in tal modo convincono la vittima ad avviare la video chiamata a con i truffatori che la convincono poi ad attivare la condivisione dello schermo e ad effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking personale, ovviamente i truffatori saranno pronti a registrare le credenziali di accesso per poi effettuare il login in un secondo momento E svuotare il conto corrente con pochi clic direttamente dall’interno, se anche voi doveste ricevere questa tipologia di contatto dunque non abbiate paura e agite con fermezza, bloccate immediatamente tutto bloccando chi vi ha contattato e soprattutto non dichiarando nessuna informazione sensibile sulla vostra persona.