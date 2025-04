Attacchi di phishing sempre più sofisticati: l’ultima truffa via email minaccia con accuse false di pedopornografia

phishing truffe online

Una nuova ondata di attacchi di phishing particolarmente aggressivi sta colpendo gli utenti italiani attraverso email fraudolente che simulano gravi accuse penali. Tra le tecniche più allarmanti vi è quella che sfrutta il timore sociale legato alla pedopornografia, minacciando azioni legali imminenti al fine di estorcere denaro o informazioni personali. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, questi tentativi di frode sono in costante evoluzione e pongono nuovi rischi per la sicurezza digitale.

Email ingannevoli che sfruttano la paura

Le nuove email di phishing sono caratterizzate da una comunicazione falsa ma credibile, apparentemente inviata da autorità come la Polizia Postale o la Procura della Repubblica. Il messaggio informa il destinatario di presunte indagini a suo carico per il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico. L’email contiene spesso linguaggio tecnico-legale, loghi di enti ufficiali e minaccia azioni legali immediate nel caso in cui il destinatario non risponda o collabori.

Queste comunicazioni fraudolente includono allegati infetti o link a pagine di phishing, dove viene richiesto l’inserimento di dati personali o il pagamento di una presunta cauzione per evitare il procedimento penale.

La strategia dietro queste email non mira solo alla sottrazione di dati, ma anche alla manipolazione psicologica della vittima. Il contenuto è progettato per generare panico, sfruttando il timore di accuse infamanti e l’urgenza di “dimostrare la propria innocenza”. In molti casi, le vittime cadono nella trappola per evitare il disonore sociale, fornendo informazioni riservate, documenti personali o accettando transazioni non tracciabili.

Secondo gli analisti di cybersecurity, questo tipo di phishing può essere considerato una forma evoluta di social engineering, dove l’obiettivo non è solo il guadagno economico ma anche la creazione di un senso di emergenza che abbatte le difese dell’utente.

Le autorità competenti, tra cui la Polizia Postale, ribadiscono che non inviano mai email o messaggi privati per informare di indagini penali in corso. Le comunicazioni relative a procedimenti giudiziari avvengono esclusivamente tramite canali ufficiali, come raccomandate o notifiche tramite ufficiali giudiziari.

Inoltre, nessuna autorità italiana chiede pagamenti o inserimento di dati sensibili attraverso email o messaggi. Qualunque richiesta di questo tipo è da considerarsi sospetta. Inoltre, per le aziende e gli enti pubblici, è importante formare il personale al riconoscimento delle truffe online, implementare filtri antispam avanzati e tenere aggiornati gli antivirus e gli strumenti di sicurezza.

L’uso di accuse infamanti come leva psicologica per il phishing rappresenta un segnale preoccupante dell’evoluzione delle truffe digitali. Secondo il report 2025 di Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), le campagne di phishing con contenuti violenti o minacciosi sono aumentate del 40% rispetto all’anno precedente, e il livello di sofisticazione tecnica è in costante crescita.

Molti attacchi sfruttano anche intelligenza artificiale generativa per scrivere email più credibili e imitare lo stile comunicativo delle autorità. Ciò rende sempre più difficile distinguere tra un’email reale e una truffa.