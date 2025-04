Amazon PAZZA con lo sconto di 1200 euro sulla smart TV Samsung

Amazon torna a far sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale davvero più unica che rara, capace di abbassare di molto il livello di spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere, ad esempio per l’acquisto di una smart TV Samsung di alta qualità. Il modello attualmente in promozione è il QE85QN900BTXZT, un dispositivo con una diagonale di ben 85 pollici, che sfrutta la tecnologia QLED per raggiungere addirittura una risoluzione massima in 8K.

Il processore Neural Quantum è uno dei migliori in circolazione, oltretutto con questo design slim dalle cornici praticamente assenti, offre una sensazione di immersione e di immersività uniche nel proprio genere. Il prodotto è perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione (chiamato DVB-T2), oltre a Dolby Atmos e OTS pro. Il sistema operativo è il solito che troviamo su tutti i dispositivi dell’azienda sudcoreana, senza differenze particolari, con possibilità di fruire a pieno diritto di ogni applicazione di streaming.

Ricevete gratis solo oggi i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive direttamente sul vostro smartphone, iscrivendovi il prima possibile a questo canale Telegram.

Amazon, che sconto su questa smart TV Samsung

Volete risparmiare moltissimo sull’acquisto di una smart TV? allora il prodotto in questione fa sicuramente al caso vostro, il suo prezzo è indubbiamente elevato, se considerate che il listino è di 3999 euro, ma lo sconto applicato da Amazon è da urlo: un 30% in meno che abbassa la spesa da sostenere di circa 1200 euro, per arrivare in questo modo a dover investire solamente 2799 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete trovare al seguente link.

Le sue dimensioni, essendo comunque un dispositivo da 85 pollici, sono generalmente elevate, infatti raggiungono 1876,6 x 1146,1 x 341,4 millimetri, compresa la base di appoggio centrale, che si nasconde perfettamente eventualmente sotto mobili o altri prodotto che vorreste poggiarci sopra.