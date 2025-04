Amazon ABBASSA del 30% il prezzo di Nothing Phone (2a)

Nuova promozione disponibile su Amazon con la possibilità di acquistare un Nothing Phone (2a) ad un prezzo incredibilmente più basso del normale, gli utenti infatti sono molto felici di avere la possibilità di acquistarlo con un risparmio del 30% sul valore originario di listino, senza andare ad intaccare minimamente le condizioni di vendita o le specifiche tecniche.

Il dispositivo presenta un processore di fascia media, parliamo di MediaTek Dimensity 7200 Pro, octa-core con frequenza di clock a 2,8GHz, con alle sue spalle una GPU Mali-G610 MC4, che prevede oltretutto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibili). Il display è sufficientemente ampio, da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, un AMOLED che può raggiungere un refresh rate a 120Hz, affiancato da una protezione Gorilla Glass 5, oltre 16 milioni di colori ed anche 394 ppi.

Amazon: il prezzo di Nothing Phone (2a) è in caduta libera

Nothing Phone (2a) è uno smartphone che rientra perfettamente nella fascia media della telefonia mobile, un prodotto che al giorno d’oggi ha un costo effettivo di listino di 349 euro, ma che Amazon ha deciso di abbassare del 30%, in modo da portare il consumatore a poter spendere solamente 245,42 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete ordinare premendo qui.

Se interessati a scattare buone istantanee, dovete sapere che il prodotto fa sicuramente al caso vostro, poiché nella parte posteriore trovano posto due sensori fotografici, entrambi da 50 megapixel, parliamo a tutti gli effetti di un principale e di un ultragrandangolare con angolo di visuale di 114 gradi, che amplia in questo modo la possibilità di inquadrare più soggetti in un unico scatto. La batteria è un componente da 5000mAh, quantitativo più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.