Vivo X200 Ultra, la nuova era della fotografia mobile

Il comparto fotografico del Vivo X200 Ultra è stato finalmente svelato e promette di rivoluzionare il concetto di camera-phone. A pochi giorni dal lancio ufficiale, fissato per il 21 aprile in Cina, la società ha deciso di anticipare le specifiche tecniche delle sue fotocamere. Un’anteprima che lascia pochi dubbi sull’ambizione del marchio. Vuole infatti offrire il miglior sistema fotografico mai montato su uno smartphone.

Vivo X200 Ultra con AI, chip dedicati e controllo totale: tutto per lo scatto perfetto

Il sensore principale da 50 megapixel, firmato Sony, ha una lunghezza focale equivalente a 35 mm, ideale per i ritratti. Ad affiancarlo, c’è lo stesso sensore anche sulla fotocamera ultra-grandangolare, per garantire scatti dettagliati anche con un semplice crop. Il teleobiettivo periscopico, invece, si affida a un sensore Samsung da 200 megapixel e a una struttura ottica di nuova generazione che aumenta la luce del 38% rispetto ai modelli precedenti.

Oltre alla potenza dell’hardware, la società cinese ha costruito un sistema software avanzato che sfrutta due chip dedicati. Il V3 per l’elaborazione delle immagini e il nuovo VS1 per la pre-elaborazione. Quest’ultimo, dotato di intelligenza artificiale integrata, è capace di gestire fino a 80 trilioni di operazioni al secondo. Il tutto mantenendo un consumo energetico ridotto fino al 60%.

Il nuovo X200 Ultra include anche un pulsante fisico multifunzione pensato per i fotografi. Questo permette di gestire la messa a fuoco, lo zoom, l’esposizione e lo scatto con vari livelli di pressione. Il comparto software è arricchito da modalità come la People Street Photography, ottimizzata per cogliere l’attimo con precisione e naturalezza.

Il dispositivo è compatibile con tecnologie future, come il visore Vivo Vision ed è già pronto per girare video in 4K a 120 fps. Le modalità di scatto includono paesaggi, ritratti e macro di altissima qualità, grazie anche all’uso spinto dell’intelligenza artificiale per la messa a fuoco e la sfocatura dello sfondo.