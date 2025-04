Android 16, svelata la possibile data di lancio

Lo sviluppo di Android 16 sta procedendo negli stabilimenti di Google e il nuovo sistema operativo ha già raggiunto la fase stabile. L’azienda di Mountain View si trova nelle fasi finali dello sviluppo e nuove indiscrezioni hanno già lasciato intendere quale sarà il periodo di rilascio dell’atteso aggiornamento per il sistema del robottino verde.

Gli utenti dovranno attendere il secondo trimestre del 2025 secondo quanto rivelato dai colleghi di Android Police. Questo significa che tra aprile e giugno di quest’anno potrebbe iniziare il rilascio di tutte le novità previste da Google.

Ricordiamo che, allo stato attuale, sono state rilasciate due versioni Developer Preview negli scorsi mesi. Si tratta di una pratica comune in quanto permette agli sviluppatori di familiarizzare con il sistema e adattare le proprie app al nuovo sistema in termini grafici e di funzionamento.

Android 16 è quasi pronto e Google sembra intenzionata a lanciare il sistema operativo del robottino nel corso delle prossime settimane

Inoltre, le Developer Preview consentono agli sviluppatori e ai curiosi di testare in anteprima le novità attese dal sistema operativo. Sebbene molti feature siano già presenti nelle versioni beta, Google ha certamente tenuto nascoste le feature più importanti per svelarle in prima persona durante il lancio di Android 16.

Tra le feature note ce ne sono alcune molto interessanti che andiamo ad analizzare di seguito. Le notifiche con progresso (Live Updates) consentono di visualizzare direttamente nella schermata di blocco una serie di attività in corso come per esempio la navigazione, il tracking di un pacco o il percorso di un taxi.

Google ha lavorato per migliorare la navigazione predittiva che consentirà di muoversi meglio tra le app attive e quelle in background. Android 16, inoltre migliora la gestione del refresh rate adattivo per ridurre il consumo energetico. Novità anche per il feedback aptico più ricco che permetterà di migliorare l’immersività nelle app come i giochi.