Vivo X200 Ultra rilancia la sfida fotografica: debutta il suo kit vintage

Con l’imminente arrivo del Vivo X200 Ultra, l’attenzione si sposta su un elemento inaspettato ma determinante, il nuovo Photography Kit. L’azienda cinese ha annunciato il prodotto con un post su Weibo, lasciando intendere quanto l’accessorio giochi un ruolo importante per distinguersi nel competitivo mondo degli smartphone premium. Il kit non si limita a essere un semplice supporto, ma diventa parte integrante dell’esperienza fotografica. A colpire è il look ispirato alle fotocamere analogiche. Presenta infatti inserti in similpelle nera e finiture argentate, una scelta opposta rispetto allo stile adottato da Xiaomi. Il quale ha preferito integrare questi richiami vintage nel design stesso dello smartphone.

Vivo X200 Ultra si prepara a stupire con sensori ZEISS e potenza da top di serie

Insomma, Vivo ha puntato sugli accessori per conferire un’estetica classica, ma le novità non finiscono qui. Il kit include una batteria extra da 2.300mAh, superiore rispetto a quella del rivale Xiaomi 15 Ultra. C’è anche un tasto fisico dedicato ai video, una tracolla professionale e una presa ergonomica per migliorare la stabilità durante gli scatti. Secondo Han Boxiao, product manager dell’azienda, i motivi per considerare questo accessorio indispensabile sarebbero sette, anche se uno è stato lasciato volutamente nel mistero. Una dichiarazione che accende ancora di più la curiosità tra appassionati e professionisti del settore.

Il Vivo X200 Ultra non si limita però a stupire solo per l’accessorio fotografico. In quanto anche le sue caratteristiche tecniche sono altrettanto ambiziose. La fotocamera principale monta un sensore da 50MP firmato ZEISS, affiancato da un ultra-grandangolo anch’esso da 50MP e da un teleobiettivo periscopico da ben 200MP, sviluppato in collaborazione con Samsung. La resa video è garantita fino al 4K a 120fps su tutte le lenti. Il comparto fotografico è supportato da due chip proprietari, VS1 e VS3 Pro, dedicati all’elaborazione delle immagini e alla stabilizzazione avanzata.

Sotto la sua robusta struttura, troviamo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Al quale si affianca un display OLED 2K con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una generosa batteria da 6.000mAh. L’annuncio ufficiale è previsto per il 21 aprile, quando sarà presentato insieme ad altri prodotti del marchio, tra cui Vivo Watch 5 e Pad5 Pro. Nel frattempo, il confronto con Xiaomi15 Ultra si fa sempre più acceso, anche in termini di prezzo e prestazioni.