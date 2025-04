Google Suoni 3.2, il nuovo aggiornamento si fa desiderare

L’aggiornamento alla versione 3.2 di Google Suoni sembra essere ormai alle porte, anche se con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni. La nuova release dell’app, esclusiva per la linea Pixel, porterà finalmente con sé una serie di modifiche attese dagli utenti. Tra queste, una delle più rilevanti riguarda la possibilità di scegliere tra undici diversi pattern di vibrazione per notifiche e suonerie. Si tratta di una novità che punta a migliorare l’esperienza utente e la personalizzazione, permettendo una gestione più raffinata degli avvisi sonori.

Google Suoni potrebbe essere un’evoluzione che accompagna l’ecosistema Pixel

Prevista inizialmente per marzo, la nuova versione potrebbe però vedere la luce solo con l’arrivo di Android 16. Alcuni indizi suggeriscono che l’aggiornamento includerà anche un rinnovamento dell’interfaccia grafica, in linea con il design delle future impostazioni di sistema. Secondo fonti non ufficiali, come riportato su Telegram da GoogleNews, il ritardo potrebbe essere legato proprio a questa riprogettazione visiva. A questo punto, il lancio dell’aggiornamento potrebbe slittare a giugno o addirittura ad agosto, in occasione del debutto dei nuovi Pixel 10.

Google Suoni non è un’app come le altre: gestisce suonerie, toni di notifica e segnali di sistema su tutti gli smartphone Pixel. È preinstallata su questi dispositivi e può essere aggiornata solo attraverso il Google Play Store. L’app, nel tempo, è rimasta abbastanza stabile e con pochi interventi significativi. Per questo motivo, la versione 3.2 rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell’esperienza utente legata all’audio e alla vibrazione.

Oltre ai pattern, l’aspetto più interessante riguarda la direzione estetica scelta da Google. Il nuovo design seguirà presumibilmente le linee guida visive di Android 16, segno che l’azienda vuole mantenere coerenza e armonia tra le app di sistema. In attesa del rilascio ufficiale, l’aggiornamento potrà essere effettuato direttamente dal Play Store, non appena disponibile. Resta solo da capire quando Big G deciderà di premere il tasto via libera.