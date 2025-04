OnePlus 13T: il design rinnovato del compatto cinese

Un device certamente molto atteso nelle prossime settimane è rappresentato dal prossimo modello compatto dell’azienda cinese OnePlus, parliamo di 13T, il dispositivo in questione arriverà nel mercato il 24 aprile ma grazie alle varie voci di corridoio trapelate sul web negli ultimi mesi ormai non ha più segreti e a dare la ciliegina sulla torta ci ha pensato l’azienda cinese tramite un piccolo teaser pubblicato direttamente sui propri canali social, questo piccolo video non lascia spazio all’immaginazione e ci mostra come sarà il dispositivo dal punto di vista del design, con un’originale modulo fotocamera posto sul retro con uno stile mai visto prima.

Il teaser

Per quanto riguarda altri dettagli legati al dispositivo, sappiamo che questo verrà venduto nelle colorazioni Powder, Morning Mist Gray e Cloud Ink Black.

Tra le altre cose che cambieranno, avremo la rimozione del tasto side alert che verrà sostituito con il tasto funzione personalizzabile.

L’azienda cinese poi ha rilasciato qualche dettaglio in più in merito alle proprie decisioni sul design, ha dichiarato infatti che il modulo fotografico è stato progettato in quel modo in modo da non ostacolare l’utente durante le sessioni di gioco orizzontali, per di più l’azienda a finemente bilanciato il peso in modo da avere un 50 e 50 sia superiormente che inferiormente, per il resto quello che abbiamo tra le mani sarà uno smartphone che probabilmente godrà di una diagonale da 6,32 pollici con all’interno il processore Snapdragon 8 Elite alimentato da una batteria da 6000mAh.

Questo smartphone verrà lanciato inizialmente soltanto in Cina e solo in un secondo momento arriverà nel mercato internazionale, non si sa bene come verrà gestita la situazione legata al prezzo dal momento che l’effetto dazi di Trump influirà proprio in maniera molto più pesante sulla Cina, ciò potrebbe compromettere il lancio internazionale o comunque farlo avvenire ad un prezzo di listino molto più alto rispetto al passato, solo il futuro ci dirà che cosa accadrà e soprattutto se questo smartphone avrà un prezzo più elevato del previsto.