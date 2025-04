Microlino Spiaggina: ufficiale l’arrivo in Italia

Con l’arrivo della primavera fa il suo ingresso sulle strade italiane una novità indirizzata agli amanti della mobilità sostenibile e dello stile rétro. Si tratta della Microlino Spiaggina. La nuova versione del celebre quadriciclo elettrico arriva ora anche in Italia. Dopo il suo debutto internazionale al Salone di Parigi. La Spiaggina si ispira a icone intramontabili. Come la Citroën Méhari o la Fiat 600 Jolly. Riprende lo spirito vacanziero degli anni ’60. Reinterpretandolo con tecnologia moderna e un’estetica minimalista e ricercata. Il suo design “open air”, con tetto in tela arrotolabile e vetri rimovibili, trasmette immediatamente l’idea di libertà.

Microlino Spiaggina: ecco i dettagli della nuova vettura

Sotto la carrozzeria compatta presenta un motore da 12,5 kW alimentato da una batteria da 10,5 kWh. Tale assetto garantisce fino a 177 km di autonomia, sufficienti per i brevi tragitti tipici delle vacanze. La velocità massima è di 90 km/h. La ricarica completa richiede circa 4 ore da una normale presa di corrente. L’interno presenta rivestimenti in pelle vegana resistente all’umidità e pavimento effetto legno. A ciò si aggiunge un volante sportivo a tre razze e un piccolo, ma funzionale quadro strumenti digitale. Il tutto completato da un bagagliaio da 230 litri.

Disponibile nelle raffinate tonalità Portofino Blue e Sardinia Sage, la Microlino Spiaggina si propone non come alternativa alla classica auto, ma come una soluzione di mobilità intelligente, sostenibile e dallo stile inconfondibile. Il prezzo di partenza è di 25.990 euro. Con la possibilità di usufruire degli incentivi statali fino a 4.000 euro in caso di rottamazione.

In un mondo che riscopre il piacere della lentezza e della semplicità, la Microlino Spiaggina rappresenta molto più di un veicolo. La vettura si propone come una vera e propria esperienza. Una dichiarazione di stile che invita gli utenti a vivere con leggerezza l’esperienza di guida. Proprio come durante una vacanza estiva in auto. Il tutto senza mai dimenticare l’attenzione verso l’ambiente.