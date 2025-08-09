FIAT 500 Spiaggina Volare: la Dolce Vita torna davvero sulle strade

La FIAT 500 Spiaggina Volare firmata Garage Italia Customs è molto più di un mezzo per le vacanze dal sapore italiano, ma è un ritorno ai sogni passati in bianco e nero. Ispirata alla Dolce Vita, nasce da una 500 originale trasformata con un meticoloso lavoro di restomod e upcycling. Dietro ogni curva, si cela l’eco di un’epoca spensierata. Davvero si può chiedere di più? L’ultimo esemplare sarà sulle strade di Taormina, tra i panorami mozzafiato della costa siciliana. Una collaborazione con VRetreats, collezione boutique di VOIhotels, la mette a disposizione dei clienti del Mazzarò Sea Palace e dell’Atlantis Bay.

Vivere un’estate che sembra un film anni ’60 con la nuova FIAT

Non si tratta solo di linee armoniose e dettagli raffinati che sono tratto distintivo della FIAT 500, ma la 500 Spiaggina Volare è anche diversa perché 100% elettrica, silenziosa e pulita. Il motore da 7 kW lavora con una batteria da 10 kWh, permettendo circa 100 km di autonomia. Perfetta per godersi il lungomare o perdersi tra le vie antiche di Taormina, senza pensieri e senza rumore. La carrozzeria sfoggia la tonalità Volare, un azzurro che vibra come il cielo siciliano al tramonto o colori frizzanti come il rosa. I sedili artigianali firmati Bonacina raccontano il sapere italiano fatto a mano, mentre i rivestimenti in Polycore e i tessuti Mariaflora resistono al sole e alla salsedine, senza rinunciare alla bellezza. La cura dei dettagli? Persino i cuscini sono scelti con lo stesso spirito che guida un artista davanti alla sua tela.

Ogni angolo di questa vettura FIAT sembra uscito da una pellicola italiana degli anni Sessanta. La sensazione, salendo a bordo, è quella di vivere un sogno fatto di artigianato, sostenibilità e lusso. L’esperienza di guida si fonde con quella del viaggio, creando un connubio che lascia il segno. Garage Italia Customs offre personalizzazioni su misura e il prezzo di partenza di questo modello FIAT dal configuratore è di 75.000 euro IVA esclusa. Questa cifra, però, non acquista solo un’auto ma promette un’estate magnifica con i capelli al vento e con gli occhiali da sole.