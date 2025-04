Leapmotor B10: il SUV cinese pronto a stupire l’Europa

La Leapmotor B10 ha fatto il suo debutto in Cina, lasciando subito il segno. Le proporzioni generose, con una lunghezza di 4.515 mm, anticipano un SUV Leapmpotor dalla presenza scenica importante. Il design richiama i modelli più recenti della casa, con fari sdoppiati e una striscia luminosa che corre sul frontale. Al posteriore, la linea si chiude con gruppi ottici che attraversano tutta la larghezza. Le maniglie a scomparsa e i cerchi da 18 pollici aggiungono un tocco premium. All’interno, il modello Leapmotorsi respira un’aria minimalista ma tecnologica. Al centro della plancia domina un display da 14,6 pollici, mentre dietro al volante trova spazio uno schermo da 8,8 pollici. A supportare l’infotainment c’è il potente chip Snapdragon 8155. Dettagli come i sedili regolabili elettricamente o la ricarica wireless per smartphone completano un abitacolo che punta a sorprendere.

Il nuovo suv Leapmotor ha un prezzo che fa tremare la concorrenza

In Cina, la versione più completa del modello Leapmotor B10 include LiDAR sul tetto, sei telecamere, tre radar a onde millimetriche e dodici sensori a ultrasuoni. Una dotazione che lascia immaginare un pacchetto ADAS avanzato, in grado di offrire assistenza attiva e sicurezza di alto livello. Si vuole davvero competere con i marchi europei? Sotto la carrozzeria, la Leapmotor B10 sfrutta la piattaforma Leap 3.5 e un’architettura a 800 V, riservata finora a modelli di fascia alta. Le versioni disponibili prevedono potenze di 132 o 160 kW, con trazione posteriore. Due le batterie previste: una da 56,2 kWh con 510 km di autonomia e una da 67,1 kWh capace di raggiungere i 600 km. Numeri da ciclo CLTC, certo, ma comunque promettenti.

I tempi di ricarica lasciano ben sperare: bastano 19 minuti per passare dal 30 all’80% con la batteria piccola, uno in più per quella più grande. Il listino cinese parte da 99.800 yuan, pari a meno di 12.000 euro. È evidente che il prezzo europeo sarà più alto, ma resta il dubbio: riuscirà davvero a mantenere questa competitività? Una cosa è certa: con una dotazione simile e un’estetica curata, la Leapmotor B10 potrebbe rappresentare una minaccia concreta per molti suoi simili.