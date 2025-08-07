Leapmotor B10, il nuovo SUV elettrico pronto a conquistare l’Europa

Leapmotor continua la sua scalata nel mercato europeo, portando con sé novità importanti. Dopo il successo della piccola T03, l’auto elettrica più venduta in Italia nel luglio 2025, il marchio lancia il nuovo SUV B10. Il modello debutta con l’obiettivo di unire design moderno, tecnologia avanzata e un prezzo competitivo. Con una lunghezza di 4.515mm, il SUV sfrutta la piattaforma LEAP3.5 per offrire interni spaziosi e funzionali. Il bagagliaio parte da 420 litri e raggiunge 1.415litri abbassando i sedili posteriori, mentre un comodo frunk anteriore ospita i cavi di ricarica.

Leapmotor B10: interni minimalisti e tecnologici

Il cuore della B10 è un motore elettrico da 218CV, proposto con due pacchi batteria. La versione da 56,2kWh promette fino a 361km di autonomia WLTP, mentre quella da 67,1kWh arriva a 434km. In Italia, il listino parte da 29.900€, con un’offerta di lancio a 26.900€. Prezzo che rende la vettura una delle opzioni più interessanti nella fascia economica dei SUV elettrici.

All’interno, la Leapmotor B10 punta su uno stile minimalista e funzionale. Dietro al volante a due razze si trova un display digitale da 8,8” che mostra velocità, autonomia e informazioni sugli ADAS. Al centro domina lo schermo da 14,6” dedicato all’ intrattenimento, gestito dalla piattaforma LeapmotorOS 4.0 Plus, che garantisce fluidità grazie al chip Snapdragon 8155. Apple CarPlay è già integrato, mentre Android Auto arriverà con un aggiornamento OTA.

Il comfort a bordo è arricchito da un impianto audio a 12 altoparlanti, illuminazione ambientale a 64 colori sincronizzabile con la musica e tetto panoramico in vetro con tendina elettrica. Tutti i sedili sono reclinabili, mentre sul tunnel centrale è disponibile un pad per la ricarica wireless di due smartphone in contemporanea. Insomma, l’insieme di tutti questi dettagli conferma la volontà del marchio di offrire un’esperienza di guida moderna, tecnologica e assolutamente accogliente. Non resta altro che vedere come sarà accolta la vettura dal pubblico!