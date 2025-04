Kena TIMVISION con DAZN: aumenti in arrivo

A partire da metà maggio, Kena Mobile attuerà una modifica delle condizioni economiche per le offerte della gamma Kena TIMVISION. I clienti che fino ad ora avevano sottoscritto pacchetti a prezzi inferiori, vedranno aumentare il costo mensile fino ad allinearsi all’attuale prezzo standard di 44,99 euro. La variazione riguarda tutte le offerte che includono i contenuti DAZN Standard. Rendendo ufficiale l’adeguamento ai rincari già applicati in passato da DAZN.

Kena TIMVISION: nuovi rincari in arrivo

L’informativa è stata resa disponibile sul sito dell’operatore nella sezione dedicata a news e modifiche contrattuali. Gli utenti interessati riceveranno anche un SMS. In suddetti messaggi viene specificato il nuovo importo dell’offerta, che entrerà in vigore a partire dal primo addebito utile dopo il 15 maggio.

Fino ad ora, Kena si era distinta per aver mantenuto inalterate le tariffe dei già clienti. Ciò anche dopo gli aumenti operati da DAZN. Tale approccio aveva rappresentato un punto di forza per l’operatore. Eppure, il nuovo scenario di mercato e l’aumento dei costi all’ingrosso dei contenuti DAZN hanno portato Kena ad adeguarsi. Adottando una nuova politica commerciale.

Le offerte interessate dalla rimodulazione comprendono numerose varianti. Dalle versioni “Promo” e “Flash” fino alle edizioni stagionali come “Summer”, “Spring” ed “Estate”. I costi precedenti erano compresi tra i 29,99 e i 40,99 euro mensili. Tutti suddetti pacchetti saranno ora portati a 44,99 euro. Come già avviene per le nuove attivazioni che includono anche Disney+.

Ogni cliente può verificare le proprie condizioni nell’area riservata MyKena. In alternativa, è possibile contattare gratuitamente il numero 181. Per chi non volesse accettare la modifica, è previsto il diritto di recesso senza penali. Per farlo, gli utenti devono comunicare la propria scelta entro il 15 giugno 2025. La richiesta può essere inoltrata via email, posta o fax. Per procedere bisogna allegare il documento d’identità del titolare della SIM. Il modulo apposito è disponibile sul sito ufficiale Kena.