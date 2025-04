1Mobile: navigazione veloce a basso costo, l’offerta 5G che sorprende

Il mondo delle offerte per mobile si arricchisce di una proposta interessante. 1Mobile presenta infatti una nuova promozione pensata per chi cerca velocità e risparmio. Si chiama “Speed 5G 150 Limited Edition” ed è rivolta a nuovi clienti o a chi decide di passare a questo operatore da qualsiasi altra compagnia. Il primo mese costa solo 5€, con accesso a 150GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. Dal secondo mese in poi, il prezzo sale a 6,99€. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre costa 5€ per chi attiva un nuovo numero.

1Mobile: condizioni d’uso e limiti tecnici, cosa sapere prima di attivare

Questa soluzione targata 1Mobile sarà disponibile fino al 30 aprile 2025. Chi desidera aderire potrà farlo online o recandosi in uno dei punti vendita indicati sul sito ufficiale. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e non consente di accumulare traffico non utilizzato. In caso di esaurimento dei giga, la navigazione viene bloccata fino a una nuova ricarica o alla riattivazione tramite l’opzione “Restart”.

Per usufruire della rete 5G, è necessario che il dispositivo e la copertura soddisfino determinati requisiti tecnici. Se questi non vengono rispettati, la connessione avverrà in 4G. Il traffico dati incluso può essere utilizzato anche nei Paesi dell’Unione Europea, in linea con le normative vigenti. L’uso dei minuti però è soggetto a un principio di correttezza, cioè deve essere personale e non commerciale.

In caso di credito insufficiente, l’offerta si attiva o si rinnova solo quando viene completato il pagamento. Dopo due scadenze mancate, la promozione viene sospesa. Alcuni dispositivi, come quelli BlackBerry con sistema proprietario o certi modelli Wiko e Brondi, potrebbero non essere compatibili con i servizi 1Mobile. Il gestore non è responsabile per eventuali malfunzionamenti causati da tali limitazioni. Ma le occasioni di 1Mobile non terminano qui, basta consultare il sito ufficiale dell’ operatore per vedere moltissime altre soluzioni per la rete mobile disponibili, ricche di servizi ed economicamente vantaggiose.