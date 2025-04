Mini PC NiPoGi AM06Pro a prezzo shock: Amazon lo sconta di oltre 200€

Il mini PC NiPoGi AM06Pro nasce in seguito a una progettazione dettagliata che unisce prestazioni elevate, flessibilità e portabilità eccellente. Non un dispositivo qualunque, dunque, ma un mini PC dotato una CPU Zen 3 АMD Ryzen 7 5700U e un potente processore a 8 core e 16 thread in grado di offrire all’utente un’esperienza d’uso ottimale e prestazioni grafiche elevate.

Non a caso, parliamo di un dispositivo che può essere utilizzato anche per sessioni di gaming indimenticabili o semplicemente per un utilizzo comune in ufficio. Oltre a ciò, infatti, il triplo display con capacità di uscita 4K HD è in grado di offrire un’eccellente qualità delle immagini migliorando, di conseguenza, sia l’efficienza dei lavori da portare a termine che dell’esperienza di gaming.

Mini PC NiPoGi AM06PRO in sconto su Amazon

Mettete da parte il vostro vecchio PC e affidatevi alle prestazioni eccellenti di questo dispositivo oggi acquistabile a un prezzo davvero unico. Lo sconto presente sulla pagina web Amazon pari al 29% fa crollare il prezzo di listino a soli 399 euro. Ma c’è di più perché Amazon vi consente di aggiungere al carrello un coupon sconto del valore di 50 euro.

Oltre alle caratteristiche già menzionate in apertura, non possiamo non parlare di altri aspetti che rendono unico questo mini PC AM06PRO. Quest’ultimo dispone infatti di 32GB di RAM DDR4 a doppio canale, espandibile fino a un massimo di 64 GB e 512 GB M.2 SSD 2280 espandibile a un massimo di 2 TB. Non manca, inoltre, il supporto all’espansione SSD/HDD esterno da 2,5″ fino a 2 TB. Perché lasciarsi sfuggire questa occasione se oggi Amazon vi consente di risparmiare una grossissima somma di denaro? Lo sconto del 29% sommato al coupon sconto del valore di 50 euro vi consentono di pagare questo mini PC solamente 349 euro.