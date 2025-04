1Mobile presenta la nuova offerta “Speed 5G 200 Limited Edition”

1Mobile lancia una nuova promozione interessante. Una soluzione pensata per chi desidera una connessione ultraveloce e vantaggi esclusivi. Con la “Speed 5G 200 Limited Edition”, gli utenti ora possono navigare fino a 200GB in 5G, avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e inviare 50 SMS, il tutto a un prezzo particolarmente competitivo.

La promozione, valida fino al 30 aprile 2025, offre infatti il primo mese a soli 5€, con un rinnovo a 7,99€, dalla seconda mensilità in poi. Un’opzione che si rivolge non solo ai nuovi clienti, ma anche a chi desidera trasferire il proprio numero da qualsiasi altro operatore. L’attivazione dell’offerta è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre per le nuove SIM il costo è di 5 euro.

1Mobile: dettagli, condizioni e come attivare l’offerta

Un altro punto di forza della promo è l’accesso alla rete 5G di Vodafone. La quale garantisce una connessione veloce e stabile, ma è necessario che il dispositivo e la zona di utilizzo supportano questa tecnologia. In caso contrario, la connessione sarà limitata al 4G. L’offerta non è cumulabile con il traffico del mese precedente. Di conseguenza tutto il traffico non consumato verrà azzerato alla fine di ogni periodo. I GB di internet inclusi nell’abbonamento sono validi sia in Italia che nell’Unione Europea, rispettando le normative europee.

La promo si rinnova automaticamente ogni mese, ma è possibile disattivarla in qualsiasi momento tramite l’app o l’area personale del sito 1Mobile. In caso di credito insufficiente si attiverà ma non sarà possibile utilizzare il servizio fino a una ricarica che copra il costo del rinnovo. Se il credito non viene ricaricato per due rinnovi consecutivi, verrà sospesa. La connessione resta attiva solo a fronte di un pagamento completo della promozione.

Essa è compatibile con i servizi extra di 1Mobile. Così che ogni utente abbia la possibilità di personalizzare il proprio piano in base alle proprie necessità. È anche possibile passare da una versione dell’offerta a un’altra, come la “Speed 5G 200 Christmas Edition”, attraverso l’app ufficiale. Infine è importante ricordare che la promozione non è disponibile per alcuni dispositivi Blackberry o per telefoni Brondi e Wiko, che potrebbero non supportare i servizi di rete a causa di limitazioni hardware.