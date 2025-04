Xiaomi 16 Pro: emerse nuove indiscrezioni sulle caratteristiche

Xiaomi continua ad attirare l’attenzione dell’intero settore smartphone. A tal proposito, l’azienda si sta preparando alla sua prossima generazione. La serie Xiaomi 16, infatti, inizia a delinearsi attraverso una serie di rumor e indiscrezioni. Quest’ultimi lasciano presagire importanti novità. Ciò in particolare per il modello di punta: lo Xiaomi 16 Pro. Secondo quanto emerso, le aree che beneficeranno dei miglioramenti più rilevanti saranno il comparto fotografico e quello del display. Due elementi fondamentali nell’esperienza d’uso quotidiana di uno smartphone premium.

Xiaomi 16: rumor sulla prossima gamma di smartphone

L’azienda sembra intenzionata a rivoluzionare anche il design del display. A tal proposito, l’azienda ha deciso di optare per un pannello completamente piatto su tutta la linea. Una scelta che segna un ritorno alla sobrietà formale, ma che nasconde sotto la superficie innovazioni tecnologiche degne di nota. In particolare, il display dovrebbe essere un OLED con tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding). Un sistema produttivo avanzato che permette di ridurre ulteriormente i bordi del pannello. Inoltre, il display sarà presumibilmente da 6,8 pollici.

Sul fronte fotografico, si vocifera che l’azienda abbia deciso di compiere un importante passo avanti. Ciò adottando un nuovo sensore per lo zoom periscopico, un Sony LYTIA. Anche se non è ancora nota la sigla esatta del sensore, fonti vicine alla catena di produzione parlano di un componente più grande e performante. Supportato da un set di lenti rivisitato e da un’apertura più ampia. Ciò con l’obiettivo di migliorare la qualità degli scatti. Ciò soprattutto in condizioni di zoom estremo e scarsa luminosità.

A livello hardware, infine, non mancano le conferme quasi certe. Il modello Xiaomi 16 Pro dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Una piattaforma che promette prestazioni elevate e una migliore efficienza energetica. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quali saranno le effettive caratteristiche della nuova gamma di smartphone.