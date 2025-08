Xiaomi 16 Ultra: il suo lancio è più vicino del previsto?

Il futuro della serie Xiaomi 16 continua ad alimentare le discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Ciò soprattutto dopo le recenti indiscrezioni che coinvolgono non solo l’hardware, ma anche le tempistiche di lancio. In particolare, si moltiplicano le voci sul modello di punta, Xiaomi 16 Ultra, che secondo nuove segnalazioni potrebbe arrivare prima del previsto. A rilanciare l’anticipazione è Digital Chat Station, un leaker ben noto per le sue previsioni puntuali nel mondo tech. Quest’ultimo ha suggerito tramite il suo profilo Weibo che la nuova generazione di flagship Xiaomi potrebbe essere ufficializzata prima. Ovvero già entro la fine del 2025.

Xiaomi: le voci emerse sulla prossima gamma di smartphone

Una mossa che segnerebbe un netto cambio di passo rispetto a quanto visto con la generazione precedente. Xiaomi 15 Ultra, infatti, era stato introdotto solo nei primi mesi del 2025, lasciando supporre un ciclo annuale. Se davvero Xiaomi 16 Ultra dovesse arrivare prima del 2026, sarebbe accompagnato anche dagli altri dispositivi della gamma. Ovvero Xiaomi 16 e Xiaomi 16 Pro.

Le indiscrezioni non parlano solo della data di lancio. Sono emerse alcune informazioni anche riguardo le specifiche tecniche. Anche se non confermate, le ipotesi ruotano attorno ad una dotazione da vero top di gamma. Particolare attenzione continua ad essere riservata alla fotografia. Ciò grazie alla stretta collaborazione con Leica. Partendo da tale presupposto, il prossimo Xiaomi 16 Ultra potrebbe introdurre un sensore periscopico da ben 200 MP. Il quale verrebbe abbinato ad un innovativo sistema di zoom ottico continuo.

E non è tutto. Il centro del dispositivo dovrebbe essere il nuovo processore Snapdragon 8 Elite 2. A ciò si aggiungerebbe una batteria particolarmente capiente. Quest’ultima potrebbe essere compresa tra i 7.000 e i 7.500 mAh. Elemento che promette un’autonomia superiore alla media del settore. Ovviamente, è importante sottolineare che si parla di indiscrezioni e che al momento mancano conferme ufficiali. Eppure, il quadro che si sta delineando suggerisce che Xiaomi è sempre più determinata a prendersi la scena puntando sempre più in alto per i suoi dispositivi.