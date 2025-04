Xiaomi 16, la famiglia potrà contare su nuove ottiche e un rinnovato algoritmo fotografico

Xiaomi 16 sarà la prossima famiglia di flagship del brand cinese e, in queste settimane, stanno emergendo tantissime novità riguardanti la serie. Ogni giorno che passa viene condiviso un nuovo dettaglio sulla possibile scheda tecnica che caratterizzerà gli smartphone top di gamma.

Gli esperti si aspettano il lancio di almeno due dispositivi, Xiaomi 16 e 16 Pro. In seguito, a distanza di alcune settimane, potrebbe arrivare la variante Ultra ma allo stato attuale non ci sono conferme in merito.

Tuttavia, possiamo ricostruire parte della scheda tecnica basandoci su quelle che sono le indiscrezioni trapelate. Tra gli elementi che quasi certamente saranno presenti sui device c’è il SoC Snapdragon 8 Elite 2.

Xiaomi 16 e 16 Pro saranno caratterizzati da un nuovo hardware fotografico e da un software dotato di una migliore gestione degli scatti

L’utilizzo del chipset Qualcomm di fascia alta conferma che la serie apparterrà alla fascia premium e non ci si aspettava nulla di meno dal brand. Inoltre, l’azienda cinese sta investendo sullo sviluppo di una nuova tecnologia per le batterie che consentirà di installare un’unità da 7.000 mAh.

Inoltre, stando alle ultime informazioni disponibili, la serie Xiaomi 16 potrà contare su un nuovo sistema fotografico. Entrando maggiormente nello specifico, Xiaomi 16 Pro sarà dotato di un sensore Sony LYT da 50 MP che verrà utilizzato per l’ottica periscopica. Questo modulo andrà a sostituire il sensore IMX858 da 50MP utilizzato su Xiaomi 15 Pro.

Il nuovo hardware sarà affiancato da nuove lenti e da un algoritmo specifico per gestire lo zoom a lunga distanza. In questo modo, Xiaomi punta a sopperire alcune delle mancanze hardware e software riscontrate nei test fotografici trasformando i propri device in veri e propri cameraphone.

La nuova generazione di flagship si preannuncia molto interessante considerando le tante novità hardware e software in arrivo. Il possibile debutto è atteso per la fine dell’anno in Cina e per i primi mesi del prossimo anno nel resto del mondo