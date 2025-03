HoMobile lancia un’offerta con 200 Giga a un prezzo competitivo

HoMobile ha da poco lanciato un’opportunità interessante. Una soluzione studiata appositamente per chi cerca un’offerta con tanti Giga a un prezzo contenuto. Ho. Mobile ha infatti annunciato una nuova promozione che include 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 9,99€ al mese. L’offerta è disponibile per chi porta il proprio numero in HoMobile con un costo di attivazione che parte da 2,99€ e varia in base all’operatore di provenienza.

HoMobile: un’esperienza digitale intuitiva e completa

La SIM è completamente gratuita, ma per attivare l’offerta è richiesta una prima ricarica di 10€. Anche chi desidera un nuovo numero può aderire alla stessa promozione, pagando un costo di attivazione fisso di 2,99€. Insomma, con la crescente richiesta di connessioni veloci e affidabili, questa offerta rappresenta una soluzione conveniente per chi necessita di un elevato volume di dati senza spendere troppo.

HoMobile non si limita però a proporre tariffe vantaggiose. Ma offre anche strumenti per gestire facilmente la propria linea. Tramite il sito web e l’app ufficiale, disponibile per dispositivi iOS e Android, infatti gli utenti possono ricaricare il credito. Oltre che controllare il consumo dei dati e ricevere assistenza in pochi passaggi.

Per garantire la massima comodità, sono disponibili diverse modalità di pagamento. Tra cui Visa, Mastercard, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Invece chi preferisce un contatto diretto può recarsi in uno dei numerosi punti vendita fisici distribuiti sul territorio. HoMobile mette a disposizione anche informazioni chiare sulla privacy, la trasparenza tariffaria e le agevolazioni per utenti con disabilità. L’azienda dimostra così un impegno costante nel garantire un servizio accessibile e trasparente. Ma il punto di forza di HoMobile non è solo nella chiarezza contrattuale. In quanto l’ operatore mette a disposizione una marea di proposte di telefonia, adatta a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Per scoprirle tutte basta collegarsi al sito ufficiale in pochi e semplici click.