Kena Mobile domina Iliad e CoopVoce: ecco la promo da 200 GB al mese

Cosa succede quando un gestore viene fuori con la sua migliore offerta in un periodo particolare? Di certo tende a fare incetta di nuove sottoscrizioni. Kena Mobile questo lo sa ed ha scelto Pasqua appositamente. Tra le offerte mobili più convenienti del momento, spicca proprio la nuova Promo 100 di Kena, pensata per chi proviene da Iliad o da un altro operatore virtuale. Il pacchetto mette insieme tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo mensile fisso, con in più il vantaggio di un mese gratuito all’attivazione.

Cosa include la Promo 100 che sta facendo faville tra gli utenti

Con 5,99 euro al mese, la tariffa garantisce:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

200 SMS da inviare ogni mese;

200 Giga di traffico dati in 4G, utilizzabili su rete TIM, che garantisce ampia copertura e buona qualità di connessione.

Il primo mese è offerto da Kena, così come la spedizione gratuita della SIM. Dopo il periodo iniziale, si inizia a pagare il canone mensile standard, che comunque resta tra i più bassi per la quantità di Giga offerti.

Offerta pensata per chi cambia operatore

La Promo 100 è riservata esclusivamente a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da Iliad o da altri gestori virtuali (come ho. Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e simili). Non è invece disponibile per chi proviene da operatori principali come TIM, Vodafone o WINDTRE.

L’attivazione può essere completata direttamente online, in pochi minuti, scegliendo la SIM fisica con spedizione gratuita a casa.

Kena Mobile conferma così la sua attenzione verso chi cerca soluzioni semplici, economiche e senza costi nascosti, proponendo un’offerta completa e adatta a chi fa un uso intenso della rete mobile. Con 200 Giga, un canone contenuto e il primo mese gratis, la Promo 100 può rappresentare una valida alternativa a molte proposte più costose dei grandi operatori.