Samsung ritarda la One UI 7 sui Galaxy S23

Il rilascio della nuova interfaccia utente proprietaria One UI 7 non è andato come Samsung sperava. Sin dal primo momento, si sono susseguite varie problematiche che hanno portato l’azienda coreana a rinviare le tempistiche inizialmente previste.

A distanza di alcune settimane, Samsung è riuscita a mantenere la promessa fatta ai propri utenti rilasciando la One UI 7 per i Galaxy S24 e altri device compatibili. Tuttavia, Samsung ha interrotto la distribuzione sui flagship della scorsa generazione a causa di un fastidioso bug.

Sebbene l’azienda non abbia fornito dettagli ufficiali in merito, sembra che il problema riguardi i device caratterizzati dal SoC Exynos. Il colosso coreano sta cercando una soluzione per i Galaxy S24 al fine di rilasciare agli utenti un software completo e senza bug.

A causa di nuovi bug, Samsung ha interrotto il rilascio della One UI 7 sui Galaxy S24 e ha slittato l’update per i Galaxy S23

Ne consegue che il ritardo accumulato con i vari rinvii si ripercuoterà, inevitabilmente, anche sui Galaxy S23 e su tutti i device coinvolti nelle fasi successive del roll-out. Infatti, il rilascio a scaglioni sarebbe stato dedicato a tutti gli altri top di gamma di precedente generazione del brand coreano e la data indicata dall’azienda per il rilascio era il 22 aprile.

Considerando la situazione attuale e stando a quanto emerge dalle ultime informazioni, questa data verrà disattesa. L’operatore canadese Telus aveva lanciato l’indiscrezione ma ha eliminato ogni riferimento dal proprio sito.

La nuova fase del roll-out avrebbe dovuto interessare l’intera famiglia Galaxy S23 aggiornando i device ad Android 15 e offrendo un’esperienza utente più fluida. Allo stato attuale, non è possibile stabilire quando avverrà il rilascio e stabilire quando Samsung riuscirà a correggere gli eventuali bug che affliggono la One UI 7.

Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli e non resta che attendere maggiori dettagli che Samsung potrebbe rilasciare a breve.