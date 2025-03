One UI 7, Samsung non porterà alcune feature su Galaxy S23

I device della famiglia Galaxy S23 rientrano tra quelli che riceveranno l’aggiornamento One UI 7 quando questo sarà disponibile. Infatti, nelle scorse settimane, Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione beta del major update a conferma che lo sviluppo è ancora in corso.

Gli utenti che hanno aggiornato sono rimasti sorpresi dall’assenza di alcune funzionalità presenti invece sui Galaxy S25. Se all’inizio si pensava che le feature non fossero presenti in quanto si trattava di un aggiornamento beta, con il passare del tempo la situazione è cambiata.

A distanza di qualche giorno, Samsung ha confermato i timori degli utenti. L’aggiornamento alla One UI 7.0 sui Galaxy S23 non introdurrà una serie di funzionalità legate a Galaxy AI. Tra queste spiccano certamente le feature Audio Eraser e Natural Language Search.

Samsung aggiornerà il Galaxy S23 con la One UI 7 ma alcune feature legate a Galaxy AI potrebbero essere assenti

Grazie ad Audio Eraser, gli utenti possono rimuovere suoni e rumori indesiderati dalle registrazioni video. Attiva esclusivamente su Galaxy S25, è possibile isolare fino a sei suoni diversi ed editare con facilità l’audio della registrazione per ottenere il risultato voluto.

La seconda funzionalità assente sui Galaxy S23 è la funzione Natural Language Search. Attraverso un linguaggio naturale, è possibile consentire al sistema di identificare app, servizi e impostazioni senza ricordare il nome esatto.

A queste due funzionalità potrebbe aggiungersi anche Now Brief stando a quanto dichiarato da Sally Jeong, EVP e Head of Framework R&D presso Samsung MX. In questo caso, la motivazione è legata ad un hardware che non consente di elaborare in locale l’enorme mole di informazioni richieste. Il riferimento è chiaramente diretto al SoC Snapdragon 8 Elite che spinge i Galaxy S25 che è tecnicamente più avanzato dei chipset presenti sugli altri modelli.

Possiamo immaginare che ad essere tagliati fuori da questi servizi non saranno solo i device della serie Galaxy S23, ma anche tutti i dispositivi di precedente generazione. Resta da chiarire se Samsung introdurrà le feature sui Galaxy S24 e sui foldable, dotati di un hardware più recente rispetto al flagship di due generazioni fa.