Galaxy S26: l’Exynos 2600 sempre più vicino come SoC ufficiale

Sono uscite nuove indiscrezioni per quanto riguarda i processori Samsung. Ma quella più rilevante si riferisce all’Exynos 2600. Secondo un insider noto come Jukanlosreve, che ha condiviso la notizia su X, sembra che il chip sarà utilizzato nei dispositivi della serie Galaxy S26, attesi per il 2026. La notizia ha fatto scalpore in quanto la linea Exynos non è vista di buon occhio, dopo alcuni dubbi e critiche riguardanti le prestazioni delle versioni precedenti. Ma anche se ci sono ancora delle incertezze, sembra davvero che il SoC coreano avrà un ruolo chiave nella nuova partita di smartphone.

L’Exynos 2600 potrebbe comunque non aumentare la domanda dei Galaxy S26

Le incertezze nascono dal fatto che chi preferisci i processori Snapdragon potrebbe faticare ad acquistare un Galaxy S26. Questo perché magari non si è disposti a rinunciare alla potenza e all’efficienza delle prestazioni. Inoltre, sempre secondo quanto detto dall’insider, chi non gradisce l’Exynos potrebbe prediligere per il Galaxy S25, che non avrà il nuovo chip. Oppure concentrarsi sulla versione Ultra dei Galaxy S26, che garantirà l’uso di un processore Snapdragon. L’adozione dell’Exynos 2600 infatti, potrebbe essere limitata. Nonostante gli sforzi di Samsung di migliorare la produzione del chip a 2 nanometri, le previsioni sulla capacità produttiva non sono molto positive.

Le problematiche legate alla produzione sono il nodo cruciale di questa situazione. L’insider ha sottolineato anche che i volumi di produzione saranno talmente ridotti che si rischia di assistere a una situazione simile a quella dell’Exynos 990. In questo caso il chip che era presente nei Galaxy S20 e Galaxy Note 20, non fu mai utilizzato nei mercati degli Stati Uniti, del Canada e della Cina, dove vennero preferiti i modelli con Snapdragon.

Un ulteriore ostacolo riguarda la fiducia interna in Samsung. Sembra che alcuni membri dell’azienda abbiano seri dubbi sull’idoneità delle fonderie di supportare la domanda che Samsung si aspetta dai nuovi dispositivi. Questo potrebbe portare la compagnia a limitare l’uso dell’Exynos 2600, preferendo dirottare le vendite della serie Galaxy S26 verso modelli con Snapdragon. Soprattutto per i mercati più importanti come l’Europa, dove i processori Exynos sono generalmente ben accolti.