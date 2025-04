Samsung: la One UI 8 svela un segreto importante

Come ben sapete, Samsung sta lavorando attivamente alla propria interfaccia grafica presente sui propri smartphone, stiamo parlando della One UI, Quest’ultima attualmente circolante nella sua versione numero sette, arriverà molto presto alla versione numero otto che verrà rilasciata nei prossimi mesi e nello specifico, in concomitanza del lancio della prossima generazione di dispositivi pieghevoli dell’azienda coreana.

Ovviamente nemmeno il tempo di iniziare i lavori sulla nuova interfaccia grafica che quest’ultima è già finita in giro su Internet, recenti screen sono stati infatti diffusi sul web e mostrano un primo prototipo di questa nuova interfaccia girare proprio sui dispositivi pieghevoli di Samsung, ad un occhio attento ovviamente non sfugge che questa nuova versione non è nient’altro che una versione leggermente rivisitata della One UI 7, definibile come una 7.1.

Piccoli cambiamenti

Effettivamente, dagli screenshot emerge come questa nuova versione dell’interfaccia grafica, sia decisamente una rivisitazione di quella attualmente disponibile sugli smartphone Galaxy all’interno della quale sono stati affinati dei dettagli per cercare di migliorare l’esperienza d’uso garantita dall’attuale versione, nello specifico emergono infatti solo dei piccoli cambiamenti al design dei vari menu con una riorganizzazione per quanto riguarda la galleria del dispositivo e soprattutto ciò che viene offerto nella sua organizzazione.

L’interfaccia grafica viene fatta girare su una nuova versione di Android, Android 16 e in tutta probabilità arriverà in concomitanza della presentazione dei nuovi dispositivi pieghevoli dell’azienda ovviamente introducendo degli adattamenti speciali in favore di questi ultimi dal momento che come ben potete immaginare, offrono dei fattori di forma decisamente peculiari e unici.

Di conseguenza, se vi stavate aspettando una piccola rivoluzione con la nuova interfaccia grafica annunciata da Samsung, dovrete ricredervi e tirare i remi in barca, sicuramente nel corso dei prossimi mesi l’azienda coreana provvederà a introdurre ulteriori cambiamenti ma per assistere a qualcosa di decisamente più consistente e altamente probabile che dovremmo attendere la prossima major release.