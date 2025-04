Truffa su WhatsApp: una semplice immagine può costarti tutto il conto

WhatsApp sua malgrado continua ad essere, come tutte le piattaforme per la messaggistica istantanea, un veicolo per le truffe.

Molti malintenzionati utilizzano proprio applicazioni di questo tipo per inviare messaggi o link infetti, con lo scopo di carpire informazioni personali e sottrarre così del denaro.

Al giorno d’oggi le truffe online hanno avuto una crescita esponenziale, e tutti gli utenti, almeno una volta negli ultimi tempi, hanno ricevuto delle telefonate o dei messaggi che si sono poi rivelati dei tentativi di frode.

WhatsApp: attenzione alla nuova truffa con le immagini

Le truffe più famose che utilizzano WhatsApp come veicolo sono quelle dove i cybercriminali utilizzano la tecnica del phishing.

Si tratta di un metodo molto famoso che consiste nel fingersi un ente pubblico, privato o un qualsiasi conoscente e inviare alla vittima un messaggio con un link infetto. Una volta aperto questo link o si scaricherà in consapevolmente un malware, oppure si dovranno inserire delle informazioni personali che verranno utilizzate dai criminali.

Al momento, però, pare che su WhatsApp stia spopolando un’altra truffa, che utilizzerebbe un’immagine.

Il meccanismo è molto semplice e prevede la ricezione da parte di un numero sconosciuto di un messaggio contenente un’immagine. Se l’utente apre o scarica l’immagine, purtroppo, si scarica sul proprio smartphone un malware in maniera del tutto inconsapevole.

Il problema è che tramite questo malware installato sullo smartphone della vittima, il cybercriminale è in grado di carpire informazioni personali, come l’accesso al conto in banca, oppure nei casi più gravi controllare direttamente il dispositivo.

Bisogna dunque fare particolarmente attenzione ed evitare di aprire e rispondere a qualsiasi messaggio inviato da numeri sconosciuti, altrimenti si rischia di consegnare in mano dei criminali le informazioni personali di tutta una vita.

In caso di ricezione di messaggi o immagini di questo tipo, è consigliabile bloccare direttamente l’utente e segnalarlo alla piattaforma.