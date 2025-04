Navi nucleari per salvare il futuro del pianeta?

Durante un vertice in Australia, è stato lanciato un progetto destinato a cambiare la storia della navigazione civile. Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno annunciato una collaborazione epocale: realizzare navi di soccorso alimentate da reattori nucleari micromodulari. Una visione che punta a dieci anni di operatività senza rifornimento. Non si tratta di armi o tecnologia militare. Si parla di salvataggio, energia e resilienza. Chi avrebbe mai pensato che una nave potesse offrire elettricità a terra durante un’emergenza? L’obiettivo è un’imbarcazione con reattori nucleari lunga 73 metri, capace di rispondere a catastrofi naturali, blackout, crisi umanitarie. In ogni porto, in ogni oceano. Nessun bisogno di carburante fossile. Solo una potente batteria nucleare, compatta e sicura.

Energia container nucleari

Il cuore pulsante di queste navi sarà fornito da Deployable Energy, società americana pronta a rivoluzionare il concetto di energia mobile. I suoi reattori Unity da 1 MW entrano in un comune container da 20 piedi. Un’idea semplice, quasi disarmante. Eppure straordinaria. Prestazioni superiori al diesel, costi competitivi e adattabilità. Le unità saranno trasportabili ovunque, pronte a garantire continuità elettrica in scenari estremi. La costruzione delle navi sarà nelle mani esperte della australiana Seatransport, che con 40 anni di esperienza disegnerà ogni dettaglio. Dalla prima bozza alla realizzazione finale, nulla sarà lasciato al caso.

A sorvegliare ogni fase ci penserà Lloyd’s Register, gigante britannico della sicurezza navale. L’organizzazione ha già dichiarato che la propulsione nucleare è la chiave per raggiungere una navigazione a zero emissioni. Nel luglio 2024, un loro rapporto ha segnato un punto di svolta. Ora è realtà. Non solo controlli tecnici: verrà usata intelligenza artificiale generativa per semplificare le pratiche, con il supporto di Microsoft Azure Open AI. Il futuro non è più una promessa, è praticamente un cantiere e quando queste navi nucleari solcheranno il mare, non porteranno solo soccorso. Porteranno speranza. Chi potrà mai tornare indietro, una volta vista questa potenza silenziosa e pulita in azione?