Netflix punta al record: 1000 miliardi di capitalizzazione entro il 2030, ecco come

È tempo di nuovi traguardi per Netflix che infatti ben presto vuole entrare in un club molto esclusivo. La piattaforma streaming infatti entro il 2030 vuole riuscire ad arrivare ad una capitalizzazione pari a 1000 miliardi di dollari. Questa è ovviamente un’indiscrezione, ma le fonti sarebbero molto autorevoli. Almeno per ora il suo valore si aggira intorno a poco meno della metà, per cui ci vorrebbe un salto veramente grande.

L’obiettivo è anche quello di migliorare i ricavi, addirittura raddoppiandoli. Si tratta di una bella sfida, considerando soprattutto che ora la concorrenza è molta di più rispetto a quando Netflix dominava in solitaria il mondo dello streaming digitale.

La pubblicità al centro della strategia

Superare addirittura i 2 miliardi di dollari in un solo anno, questo 2025. Si tratta di un obiettivo sensibile per Netflix che grazie agli spot vuole ottenere entrate tali da raggiungere l’obiettivo di 1000 miliardi di dollari di capitalizzazione nel 2030.

Per accelerare la crescita, Netflix spingerà gli utenti verso l’abbonamento con annunci, il più economico, e aumenterà i contenuti live, come eventi sportivi, per mostrare pubblicità anche a chi ha un piano senza spot. Inoltre, vuole ridurre la dipendenza da Microsoft e lanciare una piattaforma proprietaria per gli annunci, chiamata Netflix Ads Suite.

Più utenti e meno trasparenza

L’azienda ha smesso di fornire i dati ufficiali sul numero di abbonati, ma secondo le fonti interne punta ad arrivare a 410 milioni di utenti entro il 2030. A fine 2024 erano 301,6 milioni, quindi l’obiettivo è aggiungerne più di 100 milioni in cinque anni. Nel 2024 il record è stato di oltre 41 milioni in un solo anno.

Se dovesse riuscirci, Netflix sarebbe la prima piattaforma streaming a entrare nel club dei 1.000 miliardi, superando concorrenti come Amazon Prime Video e Disney+. Apple TV+ e Peacock, ad esempio, operano ancora in perdita. La corsa è iniziata, e il prossimo report trimestrale in arrivo il 17 aprile potrebbe offrire nuovi indizi su quanto il traguardo sia vicino.